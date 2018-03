Journées théâtrales du sud : soutenir des projets ambitieux

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a procédé, dimanche soir au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), à l’ouverture de la huitième édition des Journées théâtrales du Sud.

Avec le Soudan comme invité d’honneur et ayant comme slogan «Expériences et perspectives», cette 8e édition se poursuit jusqu’au 29 mars et propose aux férus du quatrième art, six spectacles, à raison de deux pièces par jour, suivis de débat avec le metteur en scène et les comédiens. Une riche programmation académique est au programme, avec trois rencontres sous l’intitulé «Le mouvement théâtrale au Sud», «Le théâtre que nous voulons», «Modèles du théâtre engagé au Sud», animée par une pléiade de professeurs universitaires et de chevronnés hommes de théâtre.

Après l’allocution de Mohamed Yahiaoui, directeur général du TNA, le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a rappelé l’importance de la tenue de cette manifestation qui atteint la maturité pour sa 8e édition.

«Les Journées théâtrales du Sud sont devenues un rendre-vous incontournable, avec d’authentiques expériences théâtrales du Sud qui sont partagées avec le grand public de l’Algérois. La nouvelle génération de comédiens et metteurs en scènes du Sud font un excellent travail et hissent très haut le quatrième art algérien», a rappelé le ministre de la Culture, avant de réitérer son engagement à soutenir les projets ambitieux du théâtre du Sud, et d’ajouter : «Nous sommes prêts à soutenir toute expérience théâtrale ambitieuse.

La priorité revient aux artistes du Sud qui ont besoin d’aide et d’accompagnement continu, dans la formation, le financement et le rayonnement de leurs expériences dans le territoire national et à l’étranger.» Rappelant la grande contribution historique des hommes de théâtre du Sud, Azzedine Mihoubi a proposé la tenue des Journées théâtrales du nord au sud du pays, à partir du prochain automne, d’autant plus que plusieurs théâtres verront le jour bientôt. «Le Théâtre régional de Biskra verra bientôt le jour, il faut rappeler que le grand martyr Larbi Ben M’hidi avait fait du théâtre dans le groupe Raja de Biskra, cette ville historique mérite d’avoir sa manifestation théâtrale. Nous continuerons dans cette lancée à promouvoir le théâtre avec la prochaine réception des théâtres régionaux de Laghouat, Naâma, Jijel et Aïn Defla», a souligné le premier responsable du secteur, avant de revenir sur les origines du théâtre dans le monde, et qui, selon lui, trouvent source dans le Sud algérien. «La culture, l’art et la créativité son innés en Algérie. J’ai récemment lu un livre paru en 1983, écrit par Georgie Christia, docteur en sociologie et spécialisé dans l’historie du théâtre, après l’étude des desseins rupestres du Tassili N’ajjer, il dit que le théâtre a vu le jour dans le Sud algérien. Il est de notre droit d’être fier que la première âme du théâtre est née dans notre pays, comme c’est le cas du premier roman de l’histoire d’Apulée», a-t-il fait savoir. À noter qu’un prix sera décerné à la clôture de la manifestation au meilleur texte théâtral, ainsi que la tenue d’un atelier de formation sous l’intitulé «La mémoire optique de la gestuelle du comédien et sa relation avec l’espace théâtral», sous la direction du metteur en scène irakien Fathel Esoudanni.

Kader Bentounès