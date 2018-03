Palestine : L’ONU dénonce l’expansion illégale des colonies israéliennes

L'envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a appelé hier au Conseil de sécurité à la retenue et à la sécurité des enfants lors du campement protestataire à Ghaza, prévu vendredi, dénonçant l'expansion illégale des colonies israéliennes. Des familles de Palestiniens comptent planter des centaines de tentes dans la bande de Ghaza en signe de soutien aux réfugiés palestiniens et au risque de tensions avec les forces d'occupation israéliennes. «J'appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une escalade de la violence», a précisé l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient. Le mouvement doit durer six semaines, du 30 mars au 15 mai, deux dates très symboliques pour les Palestiniens. La première marque la «journée de la Terre», qui commémore tous les ans la mort de six Arabes sans armes, tués lors de heurts avec les forces d'occupation israéliennes en 1976. La seconde date correspond aux commémorations annuelles de la «Nakba», quand des centaines de milliers de Palestiniens ont été jetés sur les routes lors de la guerre de 1948.

Les Etats-Unis ont prévu d'ouvrir leur ambassade à El-Qods occupé le 14 mai. La décision de considérer El-Qods comme capitale d'Israël par le Président américain Donald Trump et de transférer la représentation américaine de Tel Aviv à El-Qods a suscité une vague d'indignation de la communauté internationale. Dans son intervention, l'émissaire de l'ONU a aussi critiqué Israël : «L'expansion illégale des colonies israéliennes et des activités liées continuent à menacer davantage la viabilité d'une solution à deux Etats et minent les chances de (parvenir à la) paix». (APS)