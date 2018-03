Dans la lucarne : comme des professionnels

Le football est un sport collectif qui n’accorde que peu de crédit à l’individualisme. Certes, le jeu individuel existe et même énormément utilisé par certaines équipes. Il faut dire que le plus souvent, on lui fait appel lorsque l’équipe ne trouve pas de solutions. C’est ce qu’on appelle faire le décalage. Un joueur savant dribblé est toujours bon au sein d’une formation donnée, mais il ne doit pas en abuser. C’est la base même d’une équipe qui se respecte et qui veut aller loin. Comme si bien le dicton «Qui veut aller loin, ménage sa monture». Là, cependant, ce n’est pas notre propos. Ce qui nous intéresse demeure le fait que nos clubs sont en train de montrer un visage séduisant dans les compétitions africaines. Cela peut être un motif de fierté pour les Algériens de voir leurs clubs fétiches se comporter admirablement bien dans des compétitions où par le passé, l’on ne durait pas assez longtemps, puisqu’on ne faisait pas le poids. Il suffit d’un tour et puis s’en vont. Cette fois-ci, il y a du concret et on peut espérer beaucoup de choses de la part de nos clubs. Cependant, il faudra faire avec la concurrence maghrébine et les clubs tunisien et marocain qui ne nous réussissent pas très bien. De plus, comme ils sont bien introduits dans les instances exécutives de la CAF, on ne peut que craindre pour nos clubs. Toutefois, d’après ce qu’ils ont montré jusque-là, il y a lieu d’être optimiste et mettre de côté le pessimisme ambiant qui nous a joué jusque-là de mauvais tours. Toutefois, ce que les observateurs ont remarqué dernièrement, notamment après les excellentes prestations du MCA, il reste le fait que nos représentants ne jouent pas le jeu jusqu’au bout. C'est-à-dire qu’on est loin de la mentalité allemande qui veut que si on peut marquer 20 buts contre un adversaire, ils le feront. C'est-à-dire que les clubs allemands et même ceux d’autres pays, qui sont à cheval face au respect de l’éthique sportive, ne freinent jamais leur ascendant contre leurs opposants. Ils jouent le jeu à fond sans aucune amabilité ou un quelconque sentiment de «pitié» mal placée. On avait vu comment, les Allemands, en 2014, au Mondial brésilien, avaient fait passer (7 buts) au Brésil. Ils les ont «ridiculisés», mais ils ne les ont pas chambrés en tentant la «passe à dix» comme certains en abusent ces derniers temps. C’est ce qu’on appelle être professionnel jusqu’au bout des ongles. Le MCA face à la formation du Nigeria, «Mountain of Fire», n’avait pas marqué le nombre de but comme le déroulement du match leur avait donné la possibilité de le faire. Ils se sont contentés de seulement le score de (6à0). Ce ne sont pas les bonnes opportunités qui ont manqué pour majorer l’addition. Les joueurs tombent alors dans la facilité, et au lieu de «creuser» l’écart, ils se contentent de faire «circuler le ballon». On explique cette attitude par le fait de «gérer le match». La nouvelle mode chez certaines équipes. On pense déjà à la prochaine rencontre qui va se jouer sous peu. Nos clubs sont-ils stressés pour jouer de la sorte. Les fans mouloudéens, certainement exaspérés, ont demandé à leur équipe de leur marquer «dix» buts pour dépasser la bagatelle des neuf buts inscrits contre AS Otoho (Congo). Malgré les sollicitudes des supporters du club, le MCA s’était contenté de ce score de 6 buts alors qu’elle avait la possibilité de marquer autant. Cette attitude traduit le peu de professionnalisme de certains de nos clubs qui jouent presque en dilettante. C’est ce qui fait qu’ils sont appelés à s’améliorer dans ce domaine à l’avenir. Sinon, cela resterait comme un goût d’inachevé auprès des supporters et tous ceux qui suivent de plus prés l’évolution de nos clubs dans les compétitions internationales. Ils doivent rester humbles et marquer autant de buts qu’ils peuvent et ne pas s’auto-suffire de la simple qualification ou la victoire. L’art et la manière doivent aussi être leur souci. Ce qui n’est pas encore le cas. Dommage !

Hamid Gharbi