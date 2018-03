Coupe d’Algérie : JSK - MCA fait déjà parler de lui

On a encore en tête l’épisode qui n’en finissait pas de JSK-USMBlida. La capacité du stade de Tizi-Ouzou avait fait polémique. On a perdu du temps, à vrai dire, pour rien, puisque tout compte fait, cette rencontre s’est jouée au stade du 5-Juillet comme elle avait été programmée dans un premier temps par la commission de la Coupe d’Algérie et puis par la FAF. Après des querelles de clocher on avait fini par accepter que le match se joue au stade du 5 Juillet, avec à la clé, une très bonne prestation de la JSK. En tout cas, elle a été meilleure que ses précédentes prestations au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. On peut dire qu’on n’est pas encore sortie de l’auberge, puisqu’après le tirage au sort qui a eu lieu, dimanche soir, au siège de l’ENTP, en premier, ce fut la JSK, puis le MCAlger. Par conséquent, il y aura encore un autre feuilleton concernant la domiciliation de cette rencontre comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Algérie prévues les 13 et 14 avril prochain. En direct, la présentatrice de l’émission Ousboue riadha a tenté de soutirer quelques certitudes sur la domiciliation de la demi-finale entre la JSK et le MCA, puisque c’est la JSK qui a été tirée en premier.

Elle a demandé au représentant de la JSK, Benabderrahmane, de lui dire où aura lieu cette rencontre assez difficile et surtout considérée comme un «classico». Il a répondu tout en essayant d’esquiver la question. «On a devant nous 48 heures avant de fixer le lieu où aura cette demi-finale». C’est ce qu’on appelle «botter en touche». Toujours est-il, tout le monde affirme que ce match aura lieu à Constantine. Du coup, les observateurs se demandent pourquoi choisir cette ville alors qu’Alger est plus proche que Constantine. De plus, au stade du 5 Juillet, la JSK joue mieux que dans d’autres stades. Là, on ne fait que donner un avis. Les dirigeants de la JSK sont assez inspirés pour choisir là où ils estiment que leur équipe à des chances pour avoir tous les atouts de son côté, même si le MCA est un «véritable os» qui s’est dressé sur leur chemin. Toutefois, en coupe d’Algérie, tout reste possible, puisque Dame coupe reste toujours capricieuse. Ceci dit, si le stade Chahid Hamaloui, qui remplit toutes les conditions, est officiellement choisi pour abriter le choc des demi-finales, il est évident que le nombre de billets qu’il faudra vendre sera posé. Normalement, en pareille circonstance, c’est du 50/50 afin de ne pas léser l’autre partie. Il s’agit d’un face à face souhaité par tous et que l’explication se fera sur le terrain. Ce que les spécialistes demandent, c’est que cette empoignade, très attendue sera très suivie, même sur les réseaux sociaux, on espère que la commission d’arbitrage ou du moins, la commission de désignation des arbitres que préside Amalou désigne un arbitre qui sera impartial et ne favorisera ni l’un ni l’autre des deux équipes. Il faut dire que ces deux équipes auront à se mesurer ce mardi 3 avril, au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou dans le cadre de la mise à jour de la 23e journée de la Ligue1.

La JSK, faut-il le rappeler, est dans une position peu enviable, puisque menacée directement par la relégation. Là, on aura un aperçu sur les forces et faiblesse de chacun.

Hamid Gharbi