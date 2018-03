Mahrez dans le groupe : Les vingt et un joueurs tous aptes pour l’Iran

L’Equipe nationale est arrivée en fin d’après-midi de dimanche à Graz, ville qui abritera son match amical face à l’Iran. Le groupe des Verts a eu juste le temps de prendre ses quartiers dans son QG «autrichien» avant de prendre la direction du stade pour le premier entraînement sur place. Naturellement, le staff technique de l’Equipe nationale n’a pas trop forcé sur le champignon, se contentant de programmer une légère séance technico-tactique au cours de laquelle le staff technique a plus insisté sur le travail devant les buts. Ainsi, Rabah Madjer et ses assistants ont beaucoup insisté sur la dernière passe devant les buts, un jeu dans lequel les joueurs de couloirs se sont montrés trop souvent approximatifs, comme l’a expliqué d’ailleurs Meziane Ighil avec beaucoup de tact au groupe. Cette première séance d’entraînement des Verts a Graz a été marquée par la présence de tous les joueurs. Soit vingt-et-un. En effet, Riyad Mahrez et Salim Boukhanchouche, absents lors de la séance de reprise, samedi, ont finalement réintégrés le groupe à Graz. Un retour qui a fortement soulagé Rabah Madjer qui a pris la décision ou le risque, c’est selon, de ne pas remplacer le trio Brahimi, Bentaleb, Bennacer libérés au lendemain du match Algérie-Tanzanie (4-1). Outre bonne nouvelle, la forme affichée par Islam Slimani aux entraînements. Le meilleur attaquant des Verts encore en activité, semble s’être remis de sa blessure à la cuisse. Sa participation au match face à l’Iran est fortement envisagée. Selon toute vraisemblance, Rabah Madjer va lui accorder quelques minutes de temps de jeu face à l’Iran. Néanmoins, il n’est pas certain qu’il débute dans la peau d’un titulaire. Par ailleurs et au regard des défections et de l’identité de l’adversaire, le sélectionneur nationla pourrait décider d’apporter un remaniement à son dispositif tactique et son onze de départ.

Amar B.