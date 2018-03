Aujourd’hui, 18h, à Graz (Autriche) : Algérie - Iran : gagner pour confirmer

Les Verts, comme on le sait, ont rejoint la ville de Graz (Autriche), dimanche dernier, à bord d'un vol spécial d’Air Algérie. Ceci afin de ne pas trop se fatiguer, puisqu'ils n'auront pas à trop attendre dans les aéroports.

Par conséquent, il s'agit déjà d'un point positif pour eux avant de se mesurer à cet ensemble iranien qui ne sera pas facile à battre, même si les Tunisiens ont réussi à le dominer par la plus petite des marges. Le coach portugais de cette formation iranienne n'a pas donné d'importance au résultat. Ce qui l'intéresse, par contre, c'est que cette rencontre amicale contre les Tunisiens lui a permis d'avoir une idée sur son groupe, mais aussi la façon de jouer des Maghrébins. Par conséquent, Queiros reste stoïque avant d'affronter aujourd'hui l'équipe d'Algérie. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas opposés à l'Iran. Il est certain que cette empoignade ne sera pas aisée pour le Onze national du fait qu'il s'agira d'une équipe complète dans tous ses compartiments. De plus, comme il est question d'un mondialiste, on s'attend à des débats des plus serrés.

Le coach national, à l'Aéroport d'Alger avait accordé une courte déclaration en affirmant que son équipe va jouer pour gagner afin de confirmer les derniers bons résultats, même si les matches amicaux ne peuvent être pris en ligne de compte. On ne peut les utiliser comme un moyen pour évaluer l'état général du groupe avant d'amorcer les matches officiels dès le mois de septembre prochain, à Banjul, face à la Gambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN2019 au Cameroun. Il est clair que l'optimisme de Madjer va-t-il se confirmer aujourd'hui, à partir de 18h, contre cette équipe d'Iran dont on dit beaucoup de bien. Comme on le sait, il ne pourra pas compter sur Brahimi, Bentaleb et Benaceur qu'il a déjà libérés. Slimani qui revient de blessure ne sera pas aligné. Il aura à assurer l'ambiance au sein du groupe qui en a bien besoin par les temps qui courent. Il est évident que cette sortie contre une équipe qualifiée au mondial russe ne sera pas une partie de plaisir. Ce sera certainement la première grosse difficulté de Madjer depuis qu'il a pris en main notre équipe nationale au mois d'octobre de l'année 2017. Les Iraniens vont mettre le paquet pour faire oublier à leurs fans leur défaite face à l'ensemble tunisien. Toujours est-il, il faudra dire que les poulains de Nabil Maâloul ont eu un peu de chance, puisque le but, le seul de la rencontre a été inscrit contre son camp par un défenseur iranien Mohammadou. On peut vous répliquer qu'il a marqué contre son camp parce qu'il a été pressé par les attaquants tunisiens. Cela est quelque peu vrai. Notre équipe nationale a marqué quatre buts contre la Tanzanie, va-t-elle refaire cette performance contre les Iraniens de loin plus forts que les Tanzaniens ? Il est évident que les nôtres n'auront pas la partie belle. D'ailleurs la plupart des joueurs qui ont donné leurs avis sur cette joute ont affirmé qu'elle sera très difficile du fait qu'ils ne recontrerons pas les mêmes facilités que contre la Tanzanie, C'est même une certitude ! Pour les observateurs les plus avisés, ils vous diront que ce sera le vrai test de Madjer depuis qu'il a pris en main cette équipe nationale qui reste «truffée» de joueurs pros". Les joueurs du cru, même s’ils sont assez nombreux ne vont pas tous jouer. On a vu lors du match amical comment Mahrez distillait les bonnes passes à ses camarades comme celle adressée à Bounedjah et qui fut l’élément déclencher puisque ce fut le premier but qui a débridé les débats. Il faudra s'attendre à une très bonne réplique des Verts qui seront obligés de sortir le grand jeu pour être à la hauteur. Car les Iraniens ne vont pas nous faire, le moins que l'on puisse dire, de cadeaux. On suivra avec une attention accrue ce face à face qui sera riche en enseignements.

