Nouvelles de Béchar, Eau potable : sécuriser la région durant l’été

Plusieurs opérations visant à renforcer le dispositif actuel d’alimentation en eau potable des villes de Béchar, de Kénadsa et d’Abadla vont incessamment être mises en place, pour assurer l’approvisionnement régulier, notamment au courant du mois de Ramadhan et durant toute la période de l’été.

C’est du moins ce qui constitue l’une des priorités du secteur, à commencer par une augmentation du débit actuel de l’eau, qui devra passer à 27 l/seconde, et ce, grâce à la mise en opération de 4 nouveaux forages sur un réseau de 17 km, à destination de la capitale de la Saoura, dans le cadre du plan sectoriel.

Une réhabilitation de la station de traitement des eaux, au niveau du barrage de Djorf Torba, qui alimente les trois localités de Béchar, Kénadsa et Abadla, permettra de passer d’une capacité de traitement de 28000 à 40000 M3/jour, en prenant également en charge l’irrigation des périmètres agricoles de la localité d’Abadla, à hauteur de 5 millions M3.

Ce gigantesque barrage, à son apogée il y a quelques décennies, avec une capacité de 360 millions de M3, aura aussi vu, essentiellement en raison des périodes de sécheresse que continue de vivre la région, le niveau de ses eaux baisser à plus d’une reprise, atteignant actuellement son niveau le plus bas, à savoir 55 millions de M3. Une situation qui risquerait d’obliger les services concernés à recourir à des mesures draconiennes de restrictions, pour passer de 1Jr/2 à 1Jr/4, pour l’alimentation en eau potable.

Pour l’instant, une enveloppe de 650 milliards de centimes sera dégagée par la tutelle et consacrée à l’AEP, alors que le projet de la station d’épuration des eaux, au niveau de l’Oued Béchar se verra incessamment relancé.

Campagne de sensibilisation à la gestion et à l’économie de l’eau



Une campagne de sensibilisation des élèves scolarisés et des stagiaires de la formation professionnelle sur le processus administratif et technique de gestion de l’eau, sa préservation et son économie, est actuellement initiée par l’agence du bassin hydrographique du Sahara (ABHS).

Cette campagne qui concerne 15 établissements scolaires des trois paliers de l’enseignement et 3 centres de formation professionnelle, soit plus de 3.000 personnes, permet d’imprégner cette catégorie de la population de la wilaya sur le fonctionnement des différents schémas et programmes de forage, stockage, traitement des eaux souterraines et superficielles, de même que les efforts en matière de mobilisation des ressources en eau et du cout élevé des charges supportées par l’Etat pour l’approvisionnement en eau au citoyen.

Le but de cette campagne de sensibilisation et d’information est de véhiculer un message aux citoyens sur la nécessité d’économiser l’eau, les éduquer sur une rationalisation de la consommation de ce précieux liquide. Des visites guidées aux infrastructures de retenue et de stockage des eaux, à l’exemple du barrage de Djorf Ettorba et des différents châteaux d’eau, sont organisées au profit des élèves, dans le but de leur faire connaitre aussi les techniques hydrauliques et les réalisations concrétisées par le secteur dans ces domaines.

Hôpital Tourabi-Boudjemaâ

En quête de stabilité

Hormis les éternelles protestations des médecins et spécialistes de l’hôpital Tourabi Boudjemâa de Béchar, pour des raisons souvent d’ordre social, leur mécontentement continue notamment depuis ces derniers mois, en raison essentiellement des conditions de travail dans lesquelles ceux-ci exercent,selon le corps médical de cette structure hospitalière. Les différentes protestations menées à ce jour, ont tout d’abord mis en avant des promesses non tenues à ce jour et inhérentes à l’attribution de logements aux 4 médecins venus d’Annaba, Jijel, Bouira et Mila, pour renforcer la corporation médicale locale et qui, actuellement, sont logés dans des chambres de garde, indigne d’un médecin. La seconde revendication fait état d’un manque de réactifs au niveau du service de collecte de sang pour analyse sérologique et dépistage des maladies contagieuses, telles la syphilis, l’hépatite,…

Seules des bandelettes très peu fiables, selon les médecins, sont mises à leur disposition par l’hôpital. Enfin, le service des urgences constitue, à lui-seul, l’une des plus grandes préoccupations des médecins et spécialistes qui dénoncent le manque de moyens en matière de bilan sanguin ou de matériel médical pour un électrocardiogramme ( ECG), notamment dans les cas d’extrême urgence, les mettant ainsi face à une situation conflictuelle avec les familles qui n’hésitent point à les accuser de laisser-aller ou de refus de consulter. Une situation aussi qui se solde d’ailleurs et assez souvent par un climat d’insécurité au niveau de ce service, et dont les médecins sont victimes, à l’exemple d’une récente agression de quatre médecins par des parents de patients. Il est à rappeler que le service des urgences de cet établissement, qui compte treize médecins, doit également répondre à des urgences médicales des 21 communes que compte la wilaya. En attendant, le futur centre d’analyses et de radiologie, actuellement en phase de réalisation par une société française et entièrement financé par un émir saoudien, apportera une bouffée d’oxygène à la population en matière d’analyse, de dépistage et toute autre opérations de même nature, tout en mettant ainsi fin aux désagréments rencontrés.

Centre antitoxicomanie

Ou sont les patients ?

À l’inverse de certaines structures qui sont le plus souvent prises d’assaut par des patients en quête de soins spécialisés, le centre anti-toxicomanie de Béchar est désert, non pas en raison d’une absence de médecins spécialisés ou de matériels adéquats inhérents à ce genre de thérapie, mais pour la simple raison qu’il manque de malades. Cette infrastructure d’une capacité de 25 lits a été inaugurée en 2012, dotée d’un laboratoire destiné aux analyses des différents produits de toxicomanie à diagnostiquer pour les besoins des patients, ainsi que de toutes les autres structures d’accompagnement conformes avec de tels centres spécialisés : salles de soin, bureaux de consultation… Pourtant ce n’est point du tout la ruée vers cet établissement qui, en 2015, aura effectué 294 consultations et seulement 101 en 2016. Pour les responsables, ce sont les parents des malades qui refusent que leurs enfants soient hospitalisés et optent plutôt pour des consultations psychiatriques et un traitement médical à domicile, permettant ainsi de contourner les préjugés sociaux, lorsqu’il s’agit d’une telle pathologie.

En dépit des campagnes de sensibilisation au profit des familles de toxicomanes, pour un suivi médical approprié, le centre anti-toxicomanie de Béchar reste déserté.

Centre anti-cancer

Un plateau technique consistant

La wilaya de Bechar compte d’aujourd’hui quelque 127 structures de santé dont 4 établissements publics hospitaliers (EPH) au chef-lieu de wilaya, à Abadla et à Béni Abbès, avec une capacité avoisinant les 696 lits, deux établissements spécialisés (une maternité et une clinique d'ophtalmologie) dont la capacité est successivement de 150 et de 80 lits, ainsi que 21 polycliniques, 87 salles de soins et 13 cliniques de gynécologie-obstétrique.

S'agissant des praticiens, cette wilaya compte 276 praticiens, dont 31 exerçant à l'EPH du nouvel hôpital de Béchar. La population locale bénéficie également de prestations médicales spécialisées prodiguées par des équipes médicales relevant du centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Oran, dans le cadre des contrats de jumelage. Celles-ci ont assuré 832 consultations médicales spécialisées et 170 interventions chirurgicales. Le centre anti-cancer de cette wilaya, d'une capacité de 180 lits, dispose de 7 services des urgences, dont 5 services médicaux et chirurgicaux ainsi que 2 spécialisés (ophtalmologie et maternité), outre des services des urgences au niveau de 14 polycliniques et 7 salles de soins, afin de désengorger les services sus-cités.

Pour rappel, la wilaya compte une nouvelle faculté de médecine, pour la formation des futurs médecins devant à l'avenir couvrir cette wilaya et les wilayas limitrophes.

Ecole des Cadets de la Nation

Savoir, Fidélité et Discipline

Quatre années après son ouverture, l’Ecole des cadets de la nation de Béchar n’est plus sans susciter l’intérêt des collégiens et de leurs familles ; défi qu’elle est parvenue à relever en matière de résultats obtenus, conformément aux objectifs que s’était fixé le Haut commandement de l’Armée qui avait décidé de la création en tant que prolongement de ces institutions ( créées en 1963) et baptisées «Ecoles des cadets de la Révolution».

Cette sagesse dans la stratégie de la formation militaire, fondée sur le savoir, la fidélité et la discipline, est à l’origine de la réhabilitation de ce type de structure militaire, qui reflète ce lien solide entre l’ANP et le peuple, de par cet esprit de responsabilité qu’il convient d’ancrer dans les comportements de ces futurs responsables du pays, pour lequel l’on n’aura point lésé sur les moyens humains et matériels importants mis en œuvre, afin que les cadets puissent évoluer dans les meilleures conditions.

Ses responsables reconnaissent d’ailleurs que cette jeune institution est aujourd’hui un véritable bastion du savoir, qui contribue efficacement à l’épanouissement des jeunes algériens, fondé sur la citoyenneté, ainsi que certaines autres valeurs, telles la tolérance et l’ouverture sur le monde.

Forte de ses structures pédagogiques modernes et de ses équipements sportifs et culturels, qui permettent de garantir à ses pensionnaires, un cadre de vie, répondant aux exigences du confort et du loisir désirés, conjointement à l’enseignement de qualité et la formation paramilitaire qui y sont dispensés, les cadets sont également conviés à une éducation civique et morale, qui s’inscrit dans une optique du devoir et de l’amour de la Patrie. Les résultats obtenus jusqu’à présent témoignent du haut niveau d’instruction des cadets (100% de réussite aux examens, au niveau national).

Autant de satisfaction qui ne font que consolider les nobles valeurs de la Nation, intention même du Haut commandement de l’Armée, pour un professionnalisme de ces futurs officiers de l’ANP qui, rappelons-le, à l’issue de leur succès au baccalauréat seront orientés vers des écoles supérieures militaires, pour une spécialité, conformément aux besoins de l’Armée.

Apparition des premières truffes

A quel prix !

Les premières truffes de Béchar, viennent de pointer le bout du nez, de petit et moyen calibre, en quantité encore modeste, certes, mais à des prix qui risquent de ne pas trop attirer la clientèle avide de cette marchandise, et qui n’a rien à envier aux viandes rouges : entre 3.000 et 5.000 DA, pour les toutes petites «terfess» et au-delà des 8.000 DA pour les moyennes. Leur apparition s’est faite, grâce à une pluviométrie acceptable, dans les étendues de Taghit et Béni-Abbès, et même celles de Tabelbala (sur l’axe Béchar/Tindouf).

Ce champignon souterrain dont les vertus ont dépassé les frontières du pays, demeurent essentiellement convoitées par les orientaux, notamment les Saoudiens, prêts à casser tous les prix (jusqu’à 10.000 DA/kg) et les expédier vers leur royaume. Une situation qui n’est pas sans attirer bien de «chasseurs» de truffes pour une offre aussi alléchante, alors que le citoyen natif se contentera de contempler les étals, car bien hors de portée de sa bourse et au moment où la hausse des prix a déjà touchée d’autres produits bien plus nécessaires. Mais il faut reconnaître que les truffes demeurent un aliment nutritif d’une valeur inégalable, dans l’art culinaire, ainsi que dans certaines posologies thérapeutiques.

Les habitants de la région ne cesseront d’en vanter les vertus, même si cela doit faire un bout de temps qu’il en n’a pu apprécier la saveur. Actuellement, et hormis les convoiteurs orientaux, c’est un véritable réseau de transfert de cette précieuse marchandise qui s’est instauré sur l’axe Béchar/Ghardaïa, en raison de la forte demande de la truffe, aussi bien par les habitants du M’Zab que par les étrangers qui y sont de passage.