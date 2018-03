Dans la lucarne : Faire comme les autres

Cette année, les différents championnats locaux à travers tous les continents doivent être achevés avant le 20 mai. C’est une décision de la Fifa, l’instance suprême qui gère le football mondial. C'est-à-dire que cet ultimatum ou directive, est valable pour tous les championnats du monde sans exception. La Fifa ne fait nullement de favoritisme. C’est-à-dire qu’elle demande aux fédérations locales de trouver les moyens pour terminer leurs exercices dans les temps répartis. Jusque-là, en Europe, personne ne rouspète, ni n’estime avoir de problèmes pour terminer les différents championnats. Là, il faut admettre que leurs dirigeants ne font pas «joujou» avec la fermeté et surtout la bonne planification. Tout est à sa place. Et tous les acteurs sont là pour appliquer à la lettre les directives émanant aussi bien de la fédération locale que de la Fifa. Les gens sont respectueux, et la FIFA ne demande pas de résoudre des problèmes insolubles. Comme dirait l’autre, la «société ne pose que les problèmes qu’elle peut résoudre». C’est en effet très facile, notamment pour les fédérations sportives qui n’ont que 30 matches à jouer. Ce n’est pas le cas des autres championnats qui «roulent» généralement avec 20 clubs. Rien que dans le championnat local, le nombre de matches est de 38 auxquels on peut ajouter les matches de la Coupe et de la Ligue des champions ou de l’UEFA qu’il faudra jouer dans un laps de temps très court. Les dirigeants de ces fédérations sportives n’ont pas sous la main des «enfants gâtés» qui se permettent de dire : «Je ne joue pas», et ce, pour des raisons, le plus souvent, qui ne tiennent pas la route. Par contre, nos instances, au lieu de se montrer intransigeantes en refusant de se plier aux doléances de certains clubs ne font qu’exacerber les problèmes existants. Ailleurs, on joue le samedi, le mercredi, puis le samedi et ainsi de suite jusqu’à terminer leur saison dans de bonnes conditions sans saisir la FIFA pour une dérogation qui leur permettra d’aller au-delà de la date butoir. C'est-à-dire au-delà de cette date du 20 mai que tout le monde est forcé de respecter en raison du Mondial russe. Il n’y a que la FAF, suite aux doléances du directoire, qui ose demander à la FIFA de dépasser cette date par une dérogation. C'est-à-dire que notre championnat est spécial par rapport aux autres. Pourtant, nous ne sommes pas concernés par le Mondial hormis quelques clubs qui vont jouer deux matches durant le mois de mai prochain. Les spécialistes s’étonnent d’ailleurs de l’affirmation du directoire : «Ce sera très difficile, voire compliqué de terminer avant le 20 mai le championnat national de Ligue-1 comme exigé par la FIFA, raison pour laquelle, le président de la FAF, Zetchi, va saisir l’instance internationale dans l’optique de lui délivrer une dérogation afin de repousser la clôture du championnat algérien». Une telle demande est déplacée. Quelque part, c’est un aveu de manque de fermeté dans la gestion de notre championnat national. Au lieu de l’arrêter lorsque l’EN joue, on aurait pu gagner une journée ou deux. Malheureusement, on ne l’a pas fait. Pourtant, cela se faisait par le passé et tout s’achevait dans les temps. Donc, tout reste possible pour peu qu’on fasse preuve d’intransigeance face aux coups de semonce de certains clubs qui essayent, par des moyens détournés, de fausser la compétition. Celui qui rétrograde, qu’il le soit, et celui qui peut remporter le titre de champions, tant mieux pour lui. On ne doit pas «ménager le chou et la chèvre», puis demander aux autres d’être complices des errements des uns et des autres. Les intérêts des clubs ne doivent pas passer avant ceux de la FAF et partant de l’Etat algérien. C’est une question d’organisation et de fermeté. Le reste ne doit pas être réglé par les autres. Il faut assumer ses responsabilités, c’est tout !.

Hamid Gharbi