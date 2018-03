Coupe d’Algérie, Tirage au sort des demi-finales : Un big JSK - MCA et USMBA - CR Zaouia

Le tirage au sort des demi-finales de la coupe d’Algérie, effectué hier en direct sur la chaîne nationale (ENTV), a donné lieu à une superbe affiche JSK-MCA et à un intéressant USMBA-CR Zaouia. Soit un classico qui promet et qui sera très attendu par les milliers de supporters que comptent ces deux grands clubs, et une confrontation entre l’USM Bel-Abbès et le cendrillon de l’épreuve le CR Zaouia qui évolue en Régional 1, drivé par l’ex-stratège de l’USMB des années 1990, Rédha Zouani.

La JS Kabylie et le Mouloudia se livreront à n’en pas douter une véritable bataille que tout le monde espère d’un bon niveau. Certes, le MC Alger, qui monte en puissance cette saison, affiche de meilleures dispositions. En très bonne santé, les Algérois balayent en ce moment tout sur leur chemin. Ils parviennent à enchaîner les bonnes performances en alliant l’art et la manière. Les résultats probants réalisés jusque-là par les Mouloudéens, toutes compétitions confondues (championnat, coupe d’Algérie, Ligue des Champions africaine), les donnent favoris dans cette joute passionnante. Cependant, la JSK, qui traverse certes des moments difficiles, avec des résultats en dents de scie en championnat, veut absolument aller au bout de l’épreuve, avec l’ambition de gagner la coupe cette saison, et ainsi apporter du bonheur aux milliers d’inconditionnels du club.

Cela afin de leur faire oublier les déboires en championnat où les Canaris en danger luttent pour le maintien, qui n’est pas encore bien engagé. JSK-MCA drainera un public record qui fera vibrer le mythique stade olympique du 5-Juillet 1962. Que la fête soit !

L’autre affiche des demi-finales nous propose un débat qui, a priori, paraît déséquilibré entre les gars de Bel-Abbès et les représentants de la wilaya de Blida et du quartier de la commune de Béni Tamou, avec les gars du CR Zaouia. Surprise de l’édition Dame Coupe de l’exercice 2017-2018, le cendrillon de la coupe, qui a affiché de réelles capacités qui ont surpris et séduit plus d’un, n’a pas atteint ce stade très avancé de l’épreuve par hasard. Les Blidéens veulent faire durer le rêve et joueront leurs chances d’aller en finale à fond. Ils n’ont rien à perdre à présent, mais, au contraire, tout à y gagner. Ils ont déjà conquis le cœur de leurs supporters et la sympathie des amateurs du football national. Les rencontres sont programmées pour les 13 et 14 avril prochain. La commission d’organisation de la FAF chargée de la coupe d’Algérie fixera les lieux et les dates de déroulement de ces deux matches. L’un se jouera donc le 13 avril, et l’autre le 14. JSK-MCA aura lieu sans aucun doute au stade du 5-Juillet. Ce que souhaitent les fans des deux formations, et ce qui serait logique. Quant à USMBA-CRZ, il se jouera au stade du 24 février 1956 de Sidi bel abbes.

Mohamed-Amine Azzouz