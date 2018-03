Handball, Coupe arabe des clubs (dames) : Le HBC El-Biar éliminé en demi-finale face au Club Africain (22-23)

Les handballeuses algériennes du HBC El-Biar ont été éliminées en demi-finales de la Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe, en s'inclinant après prolongation face à leurs homologues du Club Africain (22 à 23) (temps réglementaire : 20-20), à Sfax (Tunisie). Les Algériennes avaient trois buts d'avance à la mi-temps (10-7) avant de céder en deuxième période face aux joueuses tunisiennes qui ont remonté leur retard et décrochent le premier billet pour la finale. L

a deuxième demi-finale oppose à partir de 15h30, l'ASFAK Constantine à l'ASF Sfax. Cette édition de la Coupe arabe féminine regroupe cinq formations : le HBC El-Biar (Algérie), l'ASFAK Constantine (Algérie), le NRF Constantine (Algérie), le Club Africain (Tunisie, tenant) et l'ASF Sfax (Tunisie, organisateur) et se dispute en deux phases. La première phase s'est jouée en mini-championnat (aller simple) à l'issue duquel les quatre premiers se sont qualifiés aux demi-finales.