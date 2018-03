Le coach national doit communiquer

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) a constaté avec regret et stupéfaction que les conférences de presse d’avant-match et après-match à l’occasion de la rencontre amicale de football Algérie-Tanzanien du jeudi 22 mars 2018, n’ont pas eu lieu. L’ONJSA tient à rappeler que les matches internationaux amicaux sont soumis au même régime en matière d’organisation que les matchs officiels. En ce sens, l’ONJSA invite le staff technique de l’équipe nationale et la Fédération algérienne de football (son employeur) à respecter les dispositions contenues dans les règlements de la FIFA. La Constitution algérienne énonce dans son article 51 que «l'obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties au citoyen». À ce titre, l’ONJSA demeure fermement convaincue que les médias sont des partenaires incontournables dans le cadre du développement du Mouvement sportif nationale. L’ONJSA exhorte tous les acteurs du Mouvement sportif national à faire montre d'engagement et de responsabilité et les invite à s’éloigner de toutes formes de polémiques.