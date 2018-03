Ligue 1 de football (23e journée/ mise à jour) : JS Kabylie - MC Alger fixé au mardi 3 avril

Le match JS Kabylie - MC Alger comptant pour la mise à jour de la 23e journée du championnat de Ligue-1 Mobilis se jouera le mardi 3 avril au stade 1er-Novembre-1954 de Tizi-Ouzou (17h00), a annoncé samedi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Cette rencontre a fait l'objet d'un report en raison de l'engagement du MCA en Ligue des champions d'Afrique et de la JSK en Coupe d'Algérie, dont elle jouera le dernier quart de finale ce samedi face à l'USM Blida au stade 5-Juillet-1962 (16h00). Par ailleurs, le l'instance dirigeante de la compétition a établi le programme des matchs de la 24e journée fixée aux vendredi 30 et samedi 31 mars, marquée par deux affiches : CR Belouizdad - USM Alger et ES Sétif - MC Oran. Selon le programme arrêté, l'enceinte olympique du 5-Juillet accueillera deux rencontres durant cette journée en l'espace de 24 heures seulement : MCA-USMB le vendredi 30 mars et CRB-USMA le lendemain, contrairement aux directives stipulant que le stade pouvait abriter une rencontre chaque 48 heures. À rappeler aussi que l'USMA avait accueilli le CRB à l'aller au stade Omar-Hamadi en raison de la fermeture du

5-Juillet pour travaux et qu'un accord avait été conclu entre la LFP et les clubs algérois pour jouer les derbies retour sur les terrains des équipes qui s'étaient déplacées chez leurs adversaires à l'aller durant la période de fermeture du temple olympique, habituel théâtre des derbies de la capitale.

Programme des rencontres de la 24e journée,

Vendredi 30 mars :

Biskra : US Biskra - JS Kabylie (16h)

Tadjenanet : DRB Tadjenanet - JS Saoura (16h)

Alger (1er-Novembre) : USM El-Harrach - Paradou AC (16h)

Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - NA Hussein-Dey (16h)

Alger (5-Juillet) : MC Alger - USM Blida (17h)

Samedi 31 mars :

Alger (5-Juillet) : CR Belouizdad - USM Alger (16h)

Médéa : Olympique Médéa - CS Constantine (16h)

Sétif : ES Sétif - MC Oran (17h)