Equipe nationale : L’Iran un « team » assez coriace

Il est certain que les Verts vont se mesurer à un adversaire coriace qui ne s’est pas qualifié au Mondial russe par hasard. C’est certain ! Il faudra donc sortir le grand jeu et ne plus penser qu’il faut se comporter comme on l’avait fait auparavant face à des équipes comme la République Centrafricaine, le Rwanda ou la Tanzanie.

Il est clair que le niveau, cette fois-ci, est monté d’un cran. Là aussi, il ne faudra pas refaire le même schéma tactique comme ce fut le cas devant la Tanzanie, une équipe qui était presque venue que pour la forme. Elle était vraiment «timide» et ses joueurs visiblement n’allaient pas au «charbon» pour ne pas blesser leurs adversaires qui avaient à jouer un autre match amical demain mardi, à Graz (Autriche) contre l’Iran. Il est certain qu’une victoire est toujours bonne à prendre, mais cela ne doit pas nous faire perdre le fil et dire que tout est

«nickel». Ce serait une très grave erreur ! Car, on ne peut pas dire que notre staff technique est tombé de la «dernière pluie». Il possède, faut-il le préciser, beaucoup d’expérience acquise lorsqu’ils étaient joueurs, mais aussi entraîneurs, aussi bien en équipe nationale que dans des clubs, comme l’exemple de Menad et Ighil. Ill est clair qu’un match amical ne peut remplacer une compétition officielle où l’engagement, le positionnement, l’envie ne seront pas les mêmes. De plus, on peut remplacer jusqu’à six joueurs. Ce qui n’est pas le cas lors d’un match officiel. Comme ce sera le cas en septembre prochain contre la Gambie pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019 prévue au Cameroun. Là, on rentre vraiment dans les choses sérieuses, loin des déclarations dithyrambiques qui ne riment à rien. Un match amical n’est là que pour vous servir à évaluer votre groupe et voir où sont les défaillances. Il y a aussi des enseignements à tirer sur vos choix humains, c'est-à-dire si les joueurs choisis sont les bons ou non. C’est un peu la finalité d’un match amical et ne pas l’utiliser comme prétexte pour dire que c’est la panacée et que nous sommes devenus subitement les meilleurs sur le continent, comme l’avait dit avec une très grande force de caractère, Medjani: «Il ne faut pas trop s’enflammer ». Il avait raison de faire une telle déclaration qui est lourde de sens. Car, il sait encore qu’il y a beaucoup de «chantiers» qui attendent les Verts. Pour retrouver notre niveau qui avait fait courir et sorti les foules pour s’égosiller à «tue-tête» dans les ruelles d’Algérie, il faudra travailler d’arrache-pied. Les Verts ont quitté le territoire national, hier, à destination de l’Autriche d’où ils rejoindront la ville de Graz. C’est là où aura lieu cette deuxième rencontre en amical contre l’Iran. Ce sera, selon tous les observateurs, le vrai test pour Madjer et son groupe, s’il arrive à bien le négocier comme l’avait fait la Tunisie le 24 mars dernier, à Radès, où elle avait gagné sur le score de (1 à 0). Queiros, le coach portugais de cette équipe iranienne avait vu d’un bon œil ce premier test dans la capitale tunisienne. Pour lui, il s’agit « d’un très bon test qui est très utile ». C'est-à-dire que le résultat pour lui est fortuit et ne répond nullement aux objectifs recherchés par le technicien portugais de la sélection iranienne. Bien au contraire, cette défaite va lui permettre de revoir ses batteries pour avancer. Les nôtres doivent cette fois-ci sortir le grand jeu sachant pertinemment qu’ils auront en face d’eux un véritable «os» qu’il faudra bien

«mater» si l’on veut prouver que notre sélection nationale est toujours là, peut-être, plus forte que jamais.

Hamid Gharbi