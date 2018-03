Facture libyenne

Que ce soit en Tunisie et au Maroc, l’ancien président français Sarkozy trouve toujours le moyen pour citer notre pays, en parler dans des termes désobligeants mais qui révèlent cette rage sourde qu’il nourrit à l’encontre de notre façon de vivre, de faire et de rappeler notre histoire. Aujourd’hui, il se débat dans une affaire d’une gravité extrême. Il ne s’agit pas d’une simple affaire de financement de sa campagne présidentielle par le régime de Kadhafi. A la justice de son pays de suivre son cours. Il s’agit à ce niveau d’une affaire qui ne nous concerne pas. Par contre, les multiples connexions à cette affaire révélée par le journal en ligne Mediapart, étayée et relayée par d’innombrables sources dans plusieurs pays posent les bases pour une extension à un crime contre l’humanité relevant de la cour pénale internationale. On peut supposer que le régime de Kadhafi qui a été détruit par une coalition franco-anglaise sous couvert d’un mandat onusien avait d’autres objectifs que ceux brandis pour des motifs humanitaires. En septembre 2016, la Chambre des communes britannique (équivalent de notre APN), a rendu public un rapport qui met en évidence la lourde responsabilité des deux dirigeants français et anglais de l’époque, en l’occurrence Sarkozy, président de l’Etat français et Cameron, Premier ministre britannique, dans la destruction programmée de la Libye, de son Etat et de ses institutions pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la supposée protection des habitants de Benghazi contre l’avancée des blindés de Kadhafi, brandie pour hâter et justifier l’intervention militaire. Obtenir une plus grande part de la production de pétrole libyenne ; accroître l’influence française en Afrique du Nord ; permettre aux armées françaises de réaffirmer leur position dans le monde ; briser les velléités de Kadhafi de supplanter la France en Afrique francophone en s’emparant de son stock d’or. Voilà les raisons. Que le régime de Kadhafi que qualifie Sarkozy de mafieux ou de criminel n’enlève rien à cette question. Bien au contraire ! Après Moftah Missouri et Delphine Minoui, le fils de l'ex-président libyen, Saïf Al Islam Kadhafi confirmé être un témoin oculaire des différentes rencontres entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, se dit prêt à témoigner en France. Sur le plateau de télévision de TF1, lors du JT questionné par le journaliste, Sarkozy dira que la France est intervenue sur mandat de l’ONU. Faux ! On lui rappelle que le 17 mars 2011, Le ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, a quitté New York pour Paris, avec en poche, la résolution 1973 qui autorise une intervention circonscrite dans le temps et dans l’espace (ville de Benghazi) et non la destruction du régime avec en prime l’assassinat de Kadhafi. Pour l’évolution de cette affaire, on peut supposer (et ceci n’engage que notre appréciation personnelle tirée de son message implicite lancé par Sarkozy) que la raison d’Etat va primer. Car reconnaître coupable un ancien président de la République française d’avoir menée une campagne pour les intérêts suprêmes de la nation relève de la politique-fiction. Quelle que soit, l’issue de cette affaire, Sarkozy restera dans l’histoire comme l’un des responsables de milliers de morts dans cette partie de monde. Ses bombes ne pourront jamais effacer les preuves. Le temps est un bavard qui tôt ou tard parlera.

M. K.