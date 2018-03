Mise en examen de Sarkozy : Un éclairage sur l’intervention militaire française en Libye

La mise en examen de l'ancien président Nicolas Sarkozy pourrait éclairer l'intervention militaire française en Libye qui avait «largement» débordé la résolution de l'Onu, a estimé samedi le chercheur Rony Brauman. «Une mise en examen n’est pas une déclaration de culpabilité, donc je me garderai bien de conclure avant que le jugement soit prononcé.

Il n’en demeure pas moins que c’est une occasion de revisiter les circonstances dans lesquelles cette guerre a été conduite», a expliqué, dans une interview au Monde, l'auteur de Guerres humanitaires ? Mensonges et intox qui était opposé à l'intervention française en Libye en 2011.

Rony Brauman, qui est directeur de recherche à la Fondation Médecins sans frontières et professeur à l’IEP de Paris, considère que «non seulement la France a envoyé ses Rafale sur Benghazi, mais elle a largement débordé la résolution 1973 de l’ONU, arrachée dans l’urgence par Alain Juppé», précisant que «c’est ce qui était sans doute voulu et c’est ce qui arriva». «Du bouclier offert à la population de Benghazi, on est passé à l’attaque au sol, jusqu’à aller traquer Kadhafi à Syrte, et à l’abattre au moment où il fuyait dans un convoi non armé. Il a été délibérément éliminé et cette histoire pourrait être éclairée d’un jour nouveau lors de ce procès», a-t-il ajouté. Il a rappelé qu'en janvier 2011, quelques semaines avant que le colonel Kadhafi ne devienne un nouvel ennemi de l’humanité, une entreprise française lui avait livré un système d’espionnage des communications pour surveiller les opposants et les dissidents au régime, soulignant qu'il était frappé par «cette bascule soudaine du président français qui, du jour au lendemain, fait passer Kadhafi d’ami à ennemi, à la suite d’allégations mensongères de massacres».

Pour lui, un minimum de sens de la responsabilité politique invite les Français à «attendre du Parlement qu’il exerce son rôle de contrôle démocratique face à des décisions d’une gravité immense», affirmant qu'une enquête parlementaire sur le déclenchement de cette guerre en Libye est «absolument nécessaire».

«L’intervention en Libye, c’est l’Irak de la France. Mais les guerres sont des choses trop importantes pour que leur décision soit laissée aux seules mains des dirigeants», a-t-il dit.