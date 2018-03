Fête nationale de la Grèce : Le Président Bouteflika félicite son homologue

Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au président de la présidence hellénique, Prokopios V. Pavlopoulos à l'occasion de la fête nationale de son pays, l'assurant de ne ménager aucun effort dans la voie du renforcement des relations unissant les deux pays. "Il m'est agréable, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple grec ami", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je saisis cette agréable opportunité pour former le vœu que les relations privilégiées et mutuellement avantageuses qui existent entre nos deux pays puissent se développer davantage à l'avenir", a ajouté le chef de l'Etat. "Je tiens à vous assurer que je ne ménagerai aucun effort dans la voie du renforcement des relations qui unissent nos deux pays et nos deux peuples amis", a conclu le Président de la République.