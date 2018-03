Algérie-Autriche : Consolidation du partenariat

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de l'Autriche en Algérie, Mme Franziska Honsowitz avec laquelle il a examiné les moyens du renforcement des relations de coopération existant entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. L'entretien s'inscrit dans le cadre de la consolidation et du développement de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et l'Autriche dans les domaines des travaux publics et des transports, a ajouté la même source. L'audience qui s'est tenue au siège du ministère a permis aux deux parties d'aborder "les principaux domaines de coopération et de partenariat entre les deux pays outre les moyens de les développer" ainsi que "plusieurs questions d'intérêts communs, particulièrement celles ayant trait au domaine du rails qui fait l'objet d'un suivi permanent par les deux parties".