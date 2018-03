Facilitateur des négociations d'Evian : Hommage à Charles-Henri Favrod

Une cérémonie en hommage au journaliste et écrivain suisse, Charles-Henri Favrod, ami de la Révolution algérienne, décédé le 15 janvier 2017 à l'âge de 89 ans a été organisée samedi dernier, par l'ambassade d'Algérie en Suisse au Palais de Rumine à Lausanne. Cette cérémonie qui coïncide avec la célébration du 56e anniversaire de la journée de la Victoire, se veut une reconnaissance à la diplomatie suisse et à Charles-Henri Favrod, pour le rôle joué en tant que facilitateur des contacts entre le GPRA et les autorités françaises, lors des négociations d’Evian, qui ont abouti au cessez-le-feu, le 19 mars 1962, et à la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une nombreuse assistance, dont des personnalités politiques suisses, la famille du défunt et des membres de la communauté algérienne établie suisse.

Elle a été marquée par des allocutions prononcées par l'Ambassadeur d'Algérie, les représentants du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Conseil d'Etat du canton, les amis et les membres de la famille du défunt, ainsi que par la projection d'un film documentaire retraçant la vie de Charles-Henri Favrod et le rôle qu'il a joué en tant que facilitateur des négociations d'Evian.

A cette occasion, l’ambassadeur M. Guendil a salué la présence de nombreux compatriotes qui ont trouvé l'hospitalité dans ce "généreux pays" et qui sont les "dignes représentants" d'une Algérie "ouverte sur le monde, solidaire et attachée aux valeurs universelles". Il convient de rappeler que suite au décès de Charles-Henri Favrod, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait adressé un message de condoléances à la famille et aux proches du défunt. (APS)