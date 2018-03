Le président du CNASPS, à propos de Horst KÖhler : « Son approche est singulière »

Interrogé sur l’approche du nouvel envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS) a tenu à souligner que «c’est un germanique, et qu’un germanique est un homme droit, propre et travailleur». Et de poursuivre : «Il a la confiance de son État — la république fédérale — et jouit d’une crédibilité internationale.» Cela, dit-il, «nous laisse beaucoup d’espoir».

Cependant, ajoute-t-il, «cela ne signifie pas que ceux qui ont occupé cette fonction avant lui et à des degrés divers ne l’étaient pas». Concernant la méthodologie de l’envoyé spécial du SG de l’ONU, M. Saïd Ayachi estime que «son approche du problème est singulière». Il en voudra pour preuve, le fait qu’il a consulté très largement et a pris son temps. Il a même été voir James Baker, un de ses prédécesseurs, qui a été, a rappelé le président du CNASPS, à «deux doigts de régler le problème».

Partant de ces faits, M. Ayachi dit être en droit de penser qu’il a étudié son dossier. Toutefois, ajoute-t-il «le problème pour un envoyé spécial, et tous ses prédécesseurs y ont été confronté, ce sont les attaques, les entraves, les croche-pieds et l’entêtement du Maroc». Et de rappeler que «le problème du Sahara occidental est clair.

C’est un problème de décolonisation, sauf s’il faut changer le droit international, ce qui est impossible». Et d’indiquer que «le problème de décolonisation est un problème qui doit se terminer par un referendum d’autodétermination». Faut-il rappeler, dit-il, que «l’Algérie est indépendante, grâce à la lutte héroïque du peuple et à l’organisation d’un référendum d’autodétermination».

Pour Köhler, «le but, c’est le référendum et comment amener le Maroc à accepter son organisation». Selon lui, les négociations doivent porter sur ce point». À défaut, estime M. Ayachi, «Köhler pourra démontrer la mauvaise foi et l’entêtement du Maroc».

«Le royaume doit être désigné comme étant la partie qui ne veut pas la paix, et trouver une solution juste et durable à ce conflit.» Le président du CNASPS estime que «les Marocains jouent le temps, mais cela ne marchera pas». «Leurs manœuvres dilatoires échoueront», a-t-il prédit.

N. K.