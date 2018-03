6e Conférence internationale d’Alger sur « Le droit des peuples à la résistance » : Une tribune pour le peuple sahraoui

Plus de «visibilité politique» et plus de «résonnance médiatique» à la cause sahraouie, sont les objectifs que se sont fixé le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), et l’ambassade de la Rasd à Alger qui co-organisent, les 30 et 31 mars, une conférence internationale portant sur «Le droit des peuples à la résistance, le cas du peuple sahraoui».

Rassembler des personnalités qui viendront «réaffirmer» le droit du peuple sahraoui à choisir librement son destin, «affirmer et proclamer» le droit du peuple sahraoui à résister à l’occupation marocaine, «exiger» de l’ONU l’application rapide des ses recommandations qui toutes appellent à un référendum d’autodétermination transparent et loyal sous la supervision des Nations unies, «dénoncer les violation massives et répétées» des droits de l’homme dans les territoires occupés par l’administration marocaine dans le Sahara occidental, «la spoliation systématique» des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc, avec, notamment, la complicité de l’Union européenne, «la position de la France «qui favorise le Maroc, et bloque une solution juste et définitive du conflit», exiger une assistance humanitaire efficace et multiforme en ce qui concerne les réfugiés sahraouis, «rompre le huis clos médiatique» imposé par l’occupation marocaine et assurer plus de «visibilité politique» et plus de «résonnance médiatique» à la cause sahraouie, sont les objectifs que se sont fixé le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), et l’ambassade de la Rasd à Alger, qui co-organisent, les 30 et 31 mars, une conférence internationale portant sur «Le droit des peuples à la résistance, le cas du peuple sahraoui».

Cette 6e conférence, qui se tiendra à Alger et verra la présence de plus de 50 pays et 100 participants étrangers venus des quatre continents, sera un «cri du peuple sahraoui lancé en direction du monde», dit le président du CNASPS, Saïd Ayachi, lors d’un point de presse animé hier au centre d’information sahraoui. Ainsi, seront présents, entre autres, Pierre Galand, le Dr Gian-Franco Fattorini et maître Gilles Devers.

Il s’agira, ajoute le président du CNASPS, de manifester la plus grande des solidarités à l’égard des Sahraouis et de les assurer du soutien inconditionnel des participants dans leur lutte pour l’indépendance. Pour ce faire, il faudra briser l’embargo médiatique imposé par le Maroc et qu’il souhaite voir durer, car l’occupant veut que le conflit se transforme en «un conflit de basse intensité».

La qualité des participants, juristes, parlementaires, politiques et hommes des médias, sera une occasion pour échanger et construire des réseaux qui permettront de porter la voix des Sahraouis dans les pays où le conflit sahraoui ne bénéficie pas de visibilité, en raison du discours mensonger colporté par le Maroc et relayé par des médias proches de ses thèses. Saïd Ayachi donnera l’exemple du «monde arabe, où le Maroc a réussi, en faisant jouer la solidarité de proximité entre monarchies, à donner du crédit à son discours». D’où l’importance de cette conférence à laquelle prendront part des participants venus de Jordanie, d’Arabie saoudite, du Koweït et d’Égypte. D’autant que pour le CNASPS, le «droit inaliénable» du peuple sahraoui à l’autodétermination lui est reconnu unanimement par toutes les instances internationales. De même, a-t-il ajouté, que «la solidarité avec le peuple sahraoui et le soutien à sa juste lutte (…) se sont vus renforcer au cours des décennies par le rôle majeur joué par les sociétés civiles du monde entier, ainsi que par l’opinion clairement exprimée d’éminentes personnalités du monde de la politique, de la science, des arts, de la culture et des sports». Dans la lettre d’information remise hier aux médias, il est aussi souligné que «cette conférence se propose d’être une tribune pour le peuple sahraoui ayant le droit de résister à l’occupation illégale de son territoire par le Maroc».

Un droit que M. Brahim Ghali, le président de la RASD, dans son discours, à l’ouverture de cette conférence, et la déclaration finale qui couronnera les travaux ne manqueront de réaffirmer.

Nadia K.