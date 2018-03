15e Andaloussiettes El-Djazaïr à la salle Ibn Khaldoun : Plusieurs concerts pour charmer le public

Les activités culturelles vont bon train dans la capitale entre les initiatives privées aux quelles ont a droit en catimini car certaines informations ne circulent pas avec autant de fluidité. Par contre s’agissant des organismes culturels dépendants du ministère de la Culture ou de la wilaya —les instituts culturels étrangers ne sont pas en reste— avec tout le parc des espaces disponibles pour les galas et expositions, les Algérois ont cette année l’embarras du choix pour aller assister à un concert, à la projection d’un film ou encore à une représentation théâtrale. Ainsi comme à son accoutumée, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger a lancé depuis la première quinzaine du mois en cours, la 15e édition de Andaloussiettes El Djazair, avec un vaste programme riche et varié qui ne pourra que ravir les mélomanes qui sont nombreux à apprécier ce genre musical algérien hérité depuis des siècles et prisé dans presque toutes les villes du pays.

La ville d’Alger qui a inauguré ce rendez-vous depuis une quinzaine d’années avec un public de plus en plus curieux de connaître les nouvelles éditions en se délectant des voix et des sons des instruments de musique anciens sans compter les costumes que portent les chanteurs à chaque spectacle pour retrouver l’air des ballades andalouses les plus authentiques et qui surtout ravivent chez les générations d’un autre temps la bonne ambiance des années 80 et pourquoi pas initie tous les jeunes accompagnés de leurs parents au style et au raffinement de cette musique. Bien que nos mélomanes ont chacun un penchant voire une préférence pour un genre musical compte tenu de la diversité des styles et des régions, personne n’ignore que la musique andalouse possède depuis des lustres son propre public, un public qui n’hésite d’ailleurs à faire le déplacement dans les salles pour écouter langoureusement les istikhbar puis dans l’allégresse générale, le rythme entraînant du q’sid quand il atteint selon ses codes traditionnels vers la fin du concert une rapidité dans les voix sublimes et chaleureuses des interprètes. Andaloussiettes El Djazair entend préserver et protéger en organisant de tels événements dans la cité, un patrimoine merveilleux qui risque de disparaître complément de la scène artistique n’étaient-ce les troupes de nouveaux venus qui continuent de perpétuer la musique de leurs aînés à travers des concerts ici et là.

La manifestation qui se déroule depuis le 15 mars sur trois week-ends et ce jusqu’au 30 mars à la salle Ibn Khaldoun a programmé pour cette semaine à savoir ce jeudi dans la soirée deux spectacles andalous dont l’un est issu d’une association qui nous vient de Tizi-Ouzou. Pour le vendredi 30 mars, journée fériée, la soirée s’annonce longue avec la programmation de trois concerts successifs avec entre autres, la troupe de l’association Nassim El Andalous, celle de Moutribiya Biskra et enfin celle de l’association des Beaux-arts.

Enfin pour clôturer cette édition 2018, les organisateurs ont invités d’autres orchestres appartenant à d’autres associations qui activent dans d’autres villes comme celle des «Amis de Sadek El B’jaoui, celle de la troupe Djazira et pour terminer toutes ses prestations, une voix féminine qui charmera sans aucun doute l’assistance, celle de la chanteuse Iman Sahir.

