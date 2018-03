Publication : La politique d’industrialisation de l’Algérie (1965-1978) en 10 Volumes

Ancien ministre de l’Industrie et de l’Energie sous le président Boumediene (1965-1978) et ancien chef de gouvernement (1992-1993), après ses Chroniques et réflexions inédites, parues sous forme d’un ouvrage aux éditions Dar Khettab à Alger et qui ont suscité bien des polémiques, M. Belaid Abdeslam revient cette fois-ci chez le même éditeur (mais à compte d’auteur) avec une série de documents sur la politique d’industrialisation algérienne au lendemain de l’indépendance. Ces documents réunis en dix volumes d’inégale longueur et d’inégale valeur sont précédés d’une note de présentation d’une trentaine de pages qui situe le contexte, la genèse ou la portée des textes proposés. Il s’agit de circulaires, de rapports, de discours, de notes, d’exposés, de lettres, de mémorandums, d’aide-mémoires, de comptes-rendus, en relation avec le secteur qu’il a animé durant cette période. Au-delà, il s’agit d’une réaction de la part de l’auteur à «certains commentateurs qui ont cru devoir m’interpeller sur la politique d’industrialisation de l’Algérie à laquelle j’avais été mêlé, comme on le sait, d’abord comme délégué aux Affaires économiques dans l’Exécutif provisoire, puis en qualité de Président-directeur général de Sonatrach, enfin en tant que ministre de l’Industrie et de l’Energie et ministre des Industries légères». En attendant la rédaction de ses mémoires à laquelle il compte bien s’y consacrer, il lui a paru utile de «mettre à la portée de tous un certain nombre de documents émanant des instances» dont il avait assumé la responsabilité et dont il assume totalement la paternité de leurs contenus. M. Belaid Abdeslam ajoute : «Certains de leurs aspects ne sont plus de mode en ce moment ou sont dépassés par les événements ; il n’en demeure pas moins que ces documents reflètent des préoccupations qui, bien que formulées depuis plusieurs années sinon quelques décennies, demeurent d’actualité. On peut y trouver aussi la description de l’origine ou l’explication de bien des choses qui se passent actuellement dans notre pays et qui forment le germe de beaucoup de difficultés et des anxiétés que connaissent aujourd’hui les Algériens». Chacun des volumes (les dix totalisent 3.500 pages) aborde une question précise comme par exemple l’utilisation des terres agricoles par l’industrie, la politique salariale du secteur, la protection des cadres gestionnaires ou le contrat Sonatrach-El Paso conclu en 1969.

Assurément, une telle livraison de documents permet, à celui qui s’intéresse à la question, après analyse et recoupement, d’avoir un regard moins subjectif sur cette politique et sur cette période qui bien souvent ont été abordées avec passion quand les règlements de compte politiques n’ont pas servi de déclencheur. C’est dire qu’au-delà de la polémique où l’idéologie n’est jamais loin, il est possible d’en dresser un premier bilan plus ou moins objectif de cette première expérience de développement.

C. J.