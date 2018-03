Rencontre avec le metteur en scène Okbaoui Cheikh : persévérance d’un talent confirmé

À l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, et dans le cadre du programme culturel «Écho de plume théâtrale» et en hommage à l’artiste Sonia, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger a organisé, samedi après-midi, une rencontre avec le jeune metteur en scène Okbaoui Cheikh.

Grièvement malade, Sonia n’a pas pu faire le déplacement, et c’est un jeune talent, ayant le même début de parcours que Sonia, c'est-à-dire à partir du néant qu’il a partagé son expérience théâtrale.

Natif de la wilaya d’Adrar, Okbaoui Cheikh a parlé de ses débuts difficiles au quatrième art, lui qui vient d’un quartier populaire et fils d’un Imam. «Le théâtre est un art intrus dans la culture d’Adrar, il y a quinze ans de cela. Il m’a été difficile de convaincre mes parents et mon entourage pour vivre de ma passion», a-t-il fait savoir. En effet, après l’obtention de son baccalauréat, Okbaoui Cheikh a fait des études universitaires dans les sciences politiques et les relations internationales à l’université d’Oran, un diplôme qu’il a dédié à ses parents avant de refaire son baccalauréat et intégrer l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS) d’Alger. «Je fais du théâtre depuis l’âge de 15 ans, avec des moyens rudimentaires dans la wilaya d’Adrar, et à l’université à Oran, mais l’expérience de l’ISMAS a été très bénéfique. J’ai pu apprendre les ficelles du métier de manière académique et j’ai côtoyé des hommes de théâtre dotés d’une grande expérience des quatre coins du pays», a-t-il lancé.

Comédien, dramaturge et metteur en scène, Okbaoui Cheikh est un adepte du théâtre universel et n’hésite pas à adapter de s textes universels de théâtre avec des caractéristiques scéniques et scénographiques authentiquement algériennes. Il explique qu’il n’est pas obligatoire de comprendre le texte pour cerner le message du théâtre, et pour preuve, il a mis en scène plusieurs pièces en amazigh avec les théâtres régionaux de Tizi-Ouzou et Bejaia.

Rappelant les difficultés rencontrées à se débuts au quatrième art à Adrar en 2003, Okbaoui Cheikh est un exemple de persévérance et de réussite. A l’époque, le théâtre le plus prés était celui de Sidi Bel Abbès à 1.200 km, et l’environnement théâtrale était une énigme pour la population d’Adrar. Aujourd’hui, grâce à Okbaoui Cheikh et ses amis, pas moins de 20 associations théâtrales travaillent à Adrar, avec des spectacles dans des salles archicombles et public fidèle qui participe aux débats et prend part aux ateliers et workshops.

Okbaoui Cheikh a réussi, en si peu de temps, à se faire un nom dans l’activité théâtrale en Algérie. Il a mis en scène une dizaine de spectacles, primés en Algérie et à l’étranger, avec des tournées dans plusieurs pays à l’exemple de la Tunisie, la Jordanie, la Serbie, la Chine et la Suède. Cela dit, il dénonce une hypocrisie théâtrale, qui hélas gangrène de nos jours certains esprits. «En Algérie, nous avons tendance à s’éblouir de n’importe quel spectacle, aussi amateur soit-il, en provenance d’un autre pays. Par contre, on n’hésite pas à démotiver de jeunes initiatives émanent de jeunes talents algériens», a-t-il martelé.

Ayant récemment organisé les journées du théâtre de la wilaya d’Adrar, du 19 au 22 mars, cette manifestation locale qui est à sa deuxième édition donne la chance aux différents amateurs du quatrième art de toutes les localités de la wilaya à s’exprimer.

