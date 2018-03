Protection civile : 4.546 interventions en 48 heures

Les unités de la Protection civile ont enregistré 4.546 interventions, durant la période du 22 au 24 mars 2018 arrêté. Ces derniers ont concerné des appels de secours, des accidents de la circulation et domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, etc.

Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrées durant cette période dont 06 accidents ayant causé 07 décès sur les lieux d’accidents et 12 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la Protection civile, le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Blida avec 02 personnes décédées et 03 autres blessées, suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur l’autoroute Est-Ouest A1, dans la commune de Blida. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 37 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO2, émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles à travers les wilayas d’El Tarf, Bouira, Blida, Tiaret, Biskra, Batna et Oum el Bouaghi. Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées dans un état satisfaisant vers les établissements de santé de cesdites wilayas ; par contre 02 personnes sont décédées asphyxiées au niveau de la wilaya d’El Tarf, suite à l’inhalation de monoxyde de carbone CO émanant d’un chauffage à l’intérieur d’une habitation à la cité Djefal Torki, commune d’El Kala.

À signaler que nos secours ont procédé à l’extinction de 03 incendies urbains, aux niveaux des wilayas d’Adrar, khenchela et Tindouf, causant le décès d’une personne carbonisé à la wilaya de Khenchela, suite à un incendie qui s’est déclaré

dans son habitation, sis à la cité Boudjalbana, commune de Khenchela, mais aussi à Adrar ou 04 personnes ont été blessées légèrement, dans un incendie qui s’est déclaré

dans une maison au lieu dit Ksar Baho, commune Talmine.

Quant aux routes qui restent fermées ou difficiles à la circulation à cause des intempéries, 03 routes nationales reliant la wilaya de Tizi Ouzou et Bouira sont bloquées, la neige empêchant les voitures de circuler à travers les communes de (Beni yenni et Ain hammam) coté Tizi Ouzou, et les communes ( El Asnam, Aghbalou et Saharidj), coté Bouira. Les RN 33 au lieu dit Assoule Tikidjda, RN N° 15 au niveau du col Tirourda et la RN N° 30 au niveau du col Tizi N’koulal sont également concernées.