Ghardaïa : Un mort et 4 blessés suite à l’effondrement d’un mur causé par des vents violents

Dans la nuit de samedi à dimanche, un mur de clôture d’un stade de proximité, dans la localité d’El-Atteuf, de 21 mètres de longueur et d’une hauteur de 03 mètres, s’est écroulé, causant la mort sur place d’une personne, un jeune de 22 ans, et des blessures à quatre autres âgés entre 20 et 23 ans, a précisé la protection civile. Le corps de la victime et les blessés ont été évacués respectivement vers la morgue et le service des urgences de l’hôpital Brahim Tirichine, le plus proche du lieu de l’accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités de ce malheureux accident causé par les aléas climatiques.

Des vents violents accompagnés d’une tempête de sable et d’une baisse de température ont balayé le sud du pays, dont Ghardaïa ou les rafales ont atteint plus de 80 km/h, selon les services de la météorologie. Plusieurs chutes d’arbres et arbustes ont été enregistrés dans la région par les services de la Protection civile qui se sont mobilisés pour le dégagement de la voie publique et l’assistance des passagers. (APS)