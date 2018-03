Mauvais temps : profond sentiment de satisfaction

Au lendemain des importantes chutes de neige qui sont tombées sur plusieurs localités notamment celles du nord de cette wilaya non sans provoquer en cette période de vacances, un profond sentiment de satisfaction au sein des populations notamment les agriculteurs , Sétif s’est une fois encore reveillée hier toute de blanc vêtue. Des intempéries qui n’ont pas été également marquée par une chute brutale du mercure au moment ou le gaz naturel aura été à la conquête des coins les plus reculés de cette wilaya ou le taux de couverture a atteint 95% et qui auront nécessite une fois encore l’intervention des services de la gendarmerie , des travaux publics ,des APC, de la SONELGAZ et de la protection civile, constamment mobilisés sur le terrain pour apporter aide et assistance là ou la nécessite l’imposait.

Dans ce contexte pas moins de 94 interventions ont été relevés par les services de la direction de la protection civile dans la nuit de Samedi à dimanche à travers cette vaste wilaya du pays. Pas moins de 53 interventions ont trait à des évacuations médicales nous indique le capitaine Ahmed Lamamra , responsable de la cellule de communication au niveau de la direction de la protection civile qui ajoute que 4 cas de dialyse et 7 autres d’accouchements ont marqué les interventions . Dans cette wilaya ou d’importantes mesures ont été mises en œuvre des l’annonce du premier bulletin météo spécial, notre interlocuteur ajoute que durant la même nuit aux environs de 2h 30’, sur le CW 140 ,non loin de l’échangeur de Khalfoun ,3 bus longs trajets également coincés avant de rejoindre la gare routière de Sétif, ont été dégagés par les moyens des services de sécurité, les travaux publics, la commune et la protection civile avec l’assistance qui se devait aux voyageurs.

Au même moment sur les hauteurs de Beni Ourtilène, 3 mini bus transportant des supporters de la JSK revenant d’Alger ont fait l’objet d’une même attention et également pris en charge dans les conditions qui se devaient. Des chutes de neige qui n’ont cependant affecté le trafic routier après la pluie qui a pris le relais ,sinon dans la matinée sur ce tronçon entre Ain Abessa et Ain Roua connu pour être très difficile lors de chutes de neige et qui a été ré ouvert aussitôt après l’intervention des équipes de la Sonelgaz pour dégager des câbles électriques de moyenne tension.

