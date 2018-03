Transports urbains et suburbains à Sétif : Plus de 5 millions voyageurs en 2017

«Plus de techniques d’information et de communication et de qualité.» C’est sur ce thème qu’a été marquée, hier, en présence du wali, Nacer Maskri, du PDG d’Algérie Télécom, Benabdelwahed Md Anwar, du PDG du transport urbain, Begdouche Azzedine, et du DG adjoint de la société d’exploitation de la société des tramways (SETRAM), ainsi que plusieurs directeurs de wilaya des transports et de nombreux autres invités, la célébration du 10e anniversaire de l’Établissement public des transports urbains et suburbains de Sétif.

Placée sous le parrainage du ministre des Transports et du wali de Sétif, cette manifestation qui s’est tenue sur les grands espaces du musée public national de Sétif, a été rehaussée comme par la tradition par de nombreuses activités, dont une imposante journée d’étude, à l’issue de laquelle de nombreuses communications allant toutes dans le sens de la réalisation d’un service public de qualité. Le directeur général de l’établissement public des transports urbains et suburbain, Fateh Zaid, intervenant à cette occasion n’a pas manqué de souligner le chemin parcouru tout au long de ces dix années autant dans la mise en place de mécanismes tendant à améliorer sans cesse la prestation et la rationalisation des dépenses que dans la dynamique de formation consentie à l’endroit des ressources humaines de cette régie. Des avancées d’autant plus consolidées par la mise en œuvre de conventions signées avec divers partenaires, à l’effet de répondre et dans tous les domaines d’une gestion qualitative des transports urbains aux aspirations des citoyens d’une ville en évolution croissante.

C’est à ce titre que deux conventions seront signées, la première avec Algérie Telecom pour le développement et de modernisation d’un système information voyageurs et la seconde de coopération et de partenariat avec l’université «Ferhat Abbes» Sétif 1, pour la prise en charge des étudiants de cette université dans le cadre des activités pédagogiques, la participation de l’ETUS à l’élaboration de programmes de formation et de recherche au moment notamment ou un master en économie de transport est ouvert dans cette université et l’organisation commune de manifestations à caractère scientifiques. Une journée à l’issue de laquelle seront également honorés les meilleurs conducteurs de l’année 2017 et des dernières années ainsi que des receveurs et autres composantes humaines de cet établissement des transports urbains de Sétif qui dispose de 30 bus et a transporté plus de 5.500.000 voyageurs en 2017 soit une moyenne de 20.000/jours.

F. Zoghbi