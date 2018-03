Le chiffre du jour : 114 pays

Dans un rapport publié le 14 mars 2018 et intitulé «Fostering Effective Energy Transition», le World Economic Forum (WEF), grâce aux analyses de McKinsey & Company, introduit l’indice de transition énergétique, fondé sur le précédent indice de performance de l’architecture énergétique mondiale. Ce dernier prospecte la préparation de 114 pays à la transition énergétique. Il les repère par rapport au niveau actuel de performance de leurs systèmes énergétiques, et à la préparation de leur macro-environnement pour une transition vers un système énergétique futur sûr, durable, abordable et inclusif.