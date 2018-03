Mena : L’économie numérique, moteur de croissance ?

Conférence régionale de haut niveau, aujourd’hui à Alger.

Le développement de l’économie numérique pourrait devenir un levier de croissance pour les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et contribuer à accroitre les gains de productivité, a indiqué à l’APS l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Mena, Rabah Arezki à la veille de la tenue à Alger d’une conférence régionale de haut niveau sur l’innovation et l’économie numérique.

M. Arezki revient sur les balbutiements de cette économie dans les pays de la région qui pourraient devenir des superstars technologiques. L’économiste précise que la région qui pâtit d’un ralentissement économique devrait réfléchir à d’autres sources de croissance et les nouvelles technologies de l’information et de la communication pourraient doper les économies de la région.

Le potentiel est là : une jeunesse formée qui a la capacité de développer des projets dans le e-commerce et l’économie de l’internet. Pour participer à l’essor de l’économie digitale, les pays de la région auront besoin d’améliorer l’accompagnement financier des porteurs de projets, la régulation et l’apprentissage.

Les données indiquent qu’avec ces micro entreprises, la création d’emploi sera plus importante, relève cet associé non résident du prestigieux Think Tank américain Brooking Institution et de l’université d’Oxford.

La régulation ne doit pas être utilisée uniquement pour limiter les risques mais doit contribuer à accélérer le développement de l’innovation et de l’entrepreunariat. Il est essentiel pour les régulateurs de comprendre ces écosystèmes car il s’agit de technologies qui nécessitent des politiques adaptées, souligne l’économiste.

Pour faciliter l’émergence des startups et le développement de cet écosystème, il est primordial de concilier l’objectif de limiter les risques avec la nécessite de promouvoir l’innovation et la compétitivité, enchaine-t-il.

La BM pourrait aider les pays de la région à comprendre ces écosystèmes, à accroitre cette économie de l’apprentissage et à promouvoir la qualité des services dans certains domaines, relève M. Arezki, selon lequel la refonte de l’apprentissage devient une nécessité pour adapter les systèmes éducatifs aux besoins du marché et de l’économie de savoir.

Rabah Arezki souligne la nécessité de mettre en place un système de formation permettant d’être constamment à la pointe du développement technologique en accordant plus d’importance aux sciences et aux mathématiques.

L’Inde, où le développement des Tic est devenu un levier de croissance, représente un modèle en la matière, et pourrait servir d’expérience pour les pays de la région. L’exemple de l’Inde et du Pakistan sera discuté lors de cette conférence. Parmi les participants, figure Mudassir Sheikha, directeur général de Careem, une application de mise en relation entre conducteurs et passagers devenue concurrente de l’américain Uber et de Riad Hartani, chercheur algérien basé à Sillicone Valley, cofondateur de Xona Partners et Ivalley et consultant sur le projet Alger Smart City.