Partenariat Public/Privé : maturer les projets

Un avant-projet de décret fixant les modalités de délégation de service public bientôt soumis au Gouvernement.

L’implication du secteur privé dans la gestion des infrastructures de base, dans le cadre du partenariat public/privé, dont la charte sociétaire a été signée le 23 décembre 2017, fera l’objet d’un avant-projet de décret fixant les modalités de délégation de service public (DSP). Un texte en cours de maturation qui sera bientôt soumis au gouvernement.

Il s’agira d’aller vers une nouvelle gouvernance des services publics sur la base de contrats et cahiers des charges fixant les droits et obligations des parties concernées, mais aussi d’assurer les conditions pour un PPP gagnant-gagnant au profit du citoyen, au final. Une formule imposée par une conjoncture financière difficile, mais qui répond beaucoup plus aux nouvelles orientations économiques de l’État qui compte se défaire de certaines de ses missions pour se consacrer à l’essentiel.

Des aspects débattus, jeudi dernier, lors d’une émission économique, sur les ondes de la chaîne internationale de la radio algérienne, par M. Mahmoud Gherissi, directeur des infrastructures et de l’équipement au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, et M. Ferhat Aït Ali, expert en économie. Pour le représentant du département de l’Intérieur, cette stratégie suppose qu’on «est passés de la notion de l’État interventionniste, garant et régulateur, à celle de l’État stratège». Un stade où s’impose «la nécessité de créer de nouveaux modes de gestion des grands projets créateurs de revenus». Dans cette optique, M. Gherissi précise que son département a procédé à un travail de recherche depuis la publication du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant marchés publics et délégation de service public, et dont les articles 207 et 210 évoquent un nouveau texte devant entamer une procédure portant sur quatre modes de gestion, à savoir la concession, l’affermage, la régie intéressée et la gérance. «On doit faire aboutir ces nouvelles notions, pour assurer l’État stratège», sachant que ce dernier «ne va pas intervenir seul dans l’état de crise ni financer tous les grands projets». À propos des contrats de concession qui régiront cette formule de partenariat, M. Gherissi explique que «dans la pratique internationale, la moyenne des contrats de concession varie entre cinq à trente ans, selon la négociation et le mode de gestion». Toutefois, «il faut assurer une bonne maturation du projet avant de le confier, et instaurer des mécanismes de contrôle, annuels ou mensuels», de même qu’il sera question d’«assurer une bonne prestation, dès lors qu’il s’agit d’un service public et de l’exécuter dans un délai très court».

Aussi, dans cette nouvelle expérience, «on doit éviter les cas de jurisprudence, car il s’agit de situations où il y a risque d’avoir des litiges avec ces partenaires». En somme, la nouvelle vision recommande de «dépasser la notion de financement par l’État et aller vers d’autres modes qui nous permettent de rechercher d’autres sources», pour couvrir les besoins de développement, de diversifier nos recettes hors hydrocarbures. Aussi, dans le cadre de la délégation de service public, «tous les secteurs sont concernés par ce nouveau mode de gestion qui doit générer des ressources fiscales, développer les collectivités et réduire le chômage.

C’est une stratégie du gouvernement et doit la suivre». Une approche qui sera consacrée dans la nouvelle loi sur les collectivités locales. Ainsi, dans le code communal en phase de préparation, un chapitre sera consacré à ce nouveau mode de gestion. Plus explicite, l’intervenant précise que «dans une première phase, il s’agira d’établir la liste des services publics pouvant faire l’objet d’une procédure de délégation de services publics et, en second lieu, d’élaborer un cahier des charges qui fixera les droits et obligations des deux parties dans le respect des principes du code des marchés». Aussi, des mécanismes de suivi et de contrôle technique seront instaurés dans le cadre du contrat de délégation qui prévoit également un contrôle de la gestion du service public. Les clauses prévoient, à ce propos, «l’intervention d’urgence de l’autorité délégante dans le cas de danger menaçant l’investissement ou le bien public».



“ C’est une vision d’État providence et de l’État rentier qu’il faut changer ”



Au chapitre économique, l’expert Ferhat Aït Ali a d’emblée précisé que «ce genre de partenariat prévoit que «les États se délestent de certaines tâches» qui ne relèvent plus de leurs missions initiales. En fait, «un État a des pouvoirs régaliens, surtout un pouvoir de régulation, de contrôle, a priori et à posteriori de toutes les activités». Par conséquent, « s’il s’implique directement dans la gestion de ces activités, entre autres dans la réalisation des infrastructures de base, il faudrait qu’il y ait les moyens», alors que «ses missions initiales consistent à gérer l’éducation nationale, la santé, la formation et tout ce qui relève de ses tâches politiques».

Pour cet expert, «le problème qui se pose aujourd’hui est que si l’État s’implique directement dans la gestion des services publics, soit à travers ses démembrements locaux, ou à travers les EPIC ou des EPE qui sont elles-mêmes rattachées au Trésor en termes de financement, il se retrouverait dans un rôle ambivalent, celui, en même temps, de régulateur, de contrôleur, mais aussi de maître de l’ouvrage, alors que, normalement, il est le maître de l’œuvre». Conclusion, «en déléguant ces missions à des parties privées, les États font des économies de temps, de personnels, mais aussi de réflexions, pour se consacrer à leurs véritables tâches». Cette formule du PPP, préconisée dans le cadre de la nouvelle politique économique du pays, n’est pas inédite en Algérie. «Il existe des cas, toutefois épars, concrétisés (hôtellerie, distribution d’eau et d’électricité, recouvrement, que ce soit dans le cadre de la délégation de service public ou bien dans le cadre du crédit concessionnaire, pratiquement des réalisations sous concessions), mais qui ne bénéficiaient pas de cadre juridique définitivement établi par l’État pour gérer ce genre de coopération à moyen et long terme». Sur la durée des contrats, au titre de la DSP, l’expert attire l’attention sur le fait que «travailler sur trente ans nécessite des garanties, surtout juridiques, au profit du cocontractant, car il s’agit de réaliser des ouvrages économiquement et financièrement très lourds pour la partie cocontractante». En effet, le concessionnaire qui réalise ce genre d’investissement a besoin non seulement de le rentabiliser, mais aussi d’amortir les fluctuations des monnaies.

Donc, pratiquement «reprendre sur lui l’incidence du taux d’inflation comme charge, et dégager un bénéfice». Une préoccupation « légitime, mais il ne faut pas que ce soit exagéré ». Dans cette optique, «il faut que les textes soient assez larges, assez clairs, pas trop restrictifs, mais aussi pas trop permissifs». Une démarche «censée régir un éventuel contentieux, immédiat ou dans dix ans, pour éviter des malentendus ou des arbitrages». En fait, dit M. Ferhat Aït Ali, «nous souffrons de l’absence de ce cadre juridique, parce que si le code des marchés publics a prévu une délégation des services publics, il n’a pas prévu les modalités d’octroi ni précisé la matière à octroyer». Plus explicite, il admet qu’«on ne peut pas, par exemple, discuter juridiquement une concession, sur trente ans, de quatre ou cinq milliards de dollars de réalisation, de la même manière que la délégation de service de voierie communale pour dix ou quinze millions de dinars par année».

Logique, puisqu’il ne s’agit pas «des mêmes équipements ni des mêmes niveaux d’investissements», ni encore «des mêmes garanties qui sont sollicitées». Par conséquent, «il est temps d’élaborer un texte qui prévoit tous les cas de figure, au départ, pour éviter les contentieux en cours de route». Des contentieux «courants dans le domaine économique intrinsèque, par le fait de non-maturation des contrats et des textes qui les régissent». Cette remarque «n’est pas uniquement valable pour le PPP, il faut aussi regarder du côté du code des investissements».

Selon cet expert, «il y a aussi les textes de la Banque d’Algérie qu’il faut revoir, parce que si nous ramenons des partenaires étrangers, la législation sur les changes et les transferts doit être au diapason de cette stratégie». En fait, «tous les textes des différents départements doivent être en symbiose» avec cette nouvelle approche, estime M. Aït Ali. Et d’affirmer que «si aujourd’hui nous estimions que toute réforme est liée au marché pétrolier, c’est comme si nous disions que demain, en cas d’amélioration de ce marché, nous reviendrons à la case départ. Non, c’est une vision d’État providence et de l’État rentier, qu’il faut changer, et quelles que soient nos ressources. Il faut créer une dynamique économique dans laquelle tous les partenaires, entreprises publiques et privées et le citoyen s’impliquent». Et de conclure à cette nécessité qui consiste à «incruster au citoyen que l’État est un support, mais il n’est pas un palliatif à ses carences».

D. Akila