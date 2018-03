Start-Up technologiques : Lancement du programme d’accompagnement

La deuxième campagne sur le «programme d’accompagnement des start-up technologiques» au sein de l’incubateur installé à l’Ecole polytechnique d’El Harrach (ENP) depuis fin 2016, a été lancée hier, par l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy.

Dans le cadre du partenariat entre l’ENP et Djezzy, cette deuxième campagne vise à dynamiser et conférer un nouvel élan à cet incubateur à travers la mise en place d’un processus de sélection des jeunes porteurs de projets innovants. «Contrairement à la première campagne qui a ciblé uniquement quatre wilayas, cette deuxième phase concerne l’ensemble du territoire, en offrant la possibilité aux jeunes sélectionnés de développer leurs idées pour à la fin réaliser leurs entreprises spécialisés dans les nouvelles technologies» a affirmé le directeur de l’ENP, Mohamed Debieche. Pour sa part, le PDG de Djezzy, Vincenzo Nesci a qualifié de «naturelle» la relation de partenariat qui le lie avec l’Ecole ENP. «Nous voulons ensemble, par le biais de cet incubateur pourvoir sélectionner et aider à la consécration des idées innovantes devant permettre d’aller vers la création d’entreprises capables de se lancer dans des initiatives économiques viables et de contribuer ainsi au développement du pays». Il ajoutera que «cette initiative ne doit pas être uniquement dédiée à la recherche puisque un de ses objectifs est de permettre à Djezzy d’aider des start-up avec un coaching académique et pratique pour en faire des entreprises qui feront partie de l’écosystème digitale en Algérie».

« Avec cette initiative, nous voulons contribuer d’une façon durable aux efforts du gouvernement», a-t-il appuyé. Il a également tenu à rappeler que le Fonds national d’investissement (FNI) est actionnaire à 51% dans l’entreprise Djezzy dont la tâche institutionnelle est de participer au développement économique de l’Algérie. Il fera savoir que «le marché a évolué passant du télécom au Data». «C’est un marché très complexe qui offre plus d’opportunités et permet aux jeunes des 48 wilayas d’avoir le même niveau d’accès à l’information et faire partie du village globale « a-t-il appuyé. «Nous voulons que les frontières de l’innovation disparaissent, et ce programme a été spécialement conçu pour cet objectif» ajoute t-il. A noter que la date limite des inscriptions est fixée au 30 avril 2018. Les candidats retenus seront convoqués afin de présenter leurs projets devant un jury de spécialistes. Rappelons que l’entreprise Djezzy avait ouvert en décembre 2016, un incubateur à l’Ecole nationale polytechnique pour encourager les jeunes porteurs de projets innovants et contribuer à la promotion du savoir. Complètement modernisé par Djezzy, cette installation offre un cadre favorable pour la promotion de la créativité, de l’innovation et d’un échange du savoir-faire. Toutes les conditions sont réunies pour accueillir des étudiants pour leur permettre de travailler dans un environnement complètement dédié à la recherche.

Cette nouvelle campagne permettra «d’identifier 10 projets voir 15 que nous voulons incuber pour une période peut varier entre 12 et 24 mois», explique Vincenzo Nesci.

Le différentiateur-clé de l’incubateur ENP by DJEZZY est son offre unique en Algérie qui regroupe des universitaires, des professionnels de l’industrie du digital, ainsi qu’un écosystème d’experts et de structures de financement. En un mot, une offre unique à destination des porteurs de projets en renforcement du dispositif d’incubation en Algérie.

L’incubateur est ouvert à tous les étudiants issus de toutes les universités et ne se limite pas à l’Ecole nationalepolytechnique. Djezzy envisage également développer les activités de l’incubateur en prévoyant un programme d’accélération pour dispenser des formations diverses. Djezzy mène un processus de transformation pour devenir l’opérateur digital de référence en Algérie, et contribuer à l’émergence d’une économie nationale alternative basée sur les Tic.

Mohamed Mendaci