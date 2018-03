Laghouat : Journées d’information sur les sciences spatiales

Une quarantaine de participants, issus de différentes régions du pays, sont attendus aux journées d’information sur les sciences spatiales et l’astronomie, du 27 au 29 mars à Laghouat, à l’initiative de la ligue des activités culturelles et scientifiques de la wilaya, avec le concours du club de radioamateurs et d’électronique. Placée sous le signe de «Culture scientifique pour tous», cette manifestation, projetée à la maison de la culture Tekhi Abdallah Benkeriou», en coordination avec de nombreuses institutions nationales et l’agence spatiale algérienne (ASAL) et le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), regroupe des amateurs et chercheurs dans le domaine de l’astronomie et des sciences spatiales. Ils représentent l’Association nationale des jeunes amateurs d’astronomie, l’Association algérienne de radioamateurs, l’association scientifique astronomique de la wilaya d’Alger et autres. Le programme de ce regroupement prévoit une exposition scientifique mettant en relief l’ASAL et les innovations de jeunes en matière de robotique, d’astronomie et de sciences spatiales, en plus d’ateliers de radioamateurs.

Des communications, dont une du représentant d’une association britannique d’amateurs radio-satellite et une autre sur le succès de la dernière mission de lancement d’un satellite algérien, ainsi qu’une visite guidée au cratère de «Madena» (commune de Hassi-Delaâ), causé par une météorite, figurent au programme de ces journées d’information. (APS)