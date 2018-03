Nouveau système d’information dans le secteur de l’éducation : Un défi et des avancées

La réforme du système éducatif initiée par le Président de la République et les remarquables avancées enregistrées dans sa mise en œuvre, au cœur d’un secteur dont l’envergure n’est plus à démontrer avec près de 9 millions d’élèves scolarisés encadrés par 700.000 fonctionnaires dans près de 27.000 établissements d’enseignement ne sont plus à démontrer.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le séminaire national sur le nouveau système d’information dans le secteur de l’éducation lancé par Mme Nouria Benghebrit, et qui a regroupé hier à Sétif, autour du wali, du secrétaire général du ministère de l’Education et de cadres centraux, les directeurs de l’Education des wilaya de l’Est, les responsables du système informatique et des chefs d’établissements scolaires des 48 wilayas. Une rencontre qui s’étalera sur 3 jours à l’IFP de Sétif et à l’issue de laquelle les nombreux participants procéderont à une évaluation de ce système qui relève en fait d’un véritable défi et se concerteront sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour impulser d’avantage encore et conférer toute l’efficacité requise à une stratégie qui a d’autant plus de mérite qu’elle est mise en œuvre par des compétences du secteur sans incidence financière.

Le wali remerciera la ministre pour le choix de Sétif à l’effet d’accueillir une aussi imposante manifestation et il ne manquera pas de mettre l’accent sur les avancées que connait le secteur de l’Education. M. Abdelhakim Belabed, secrétaire général du ministère de l’Education qui abondera dans ce même sens, dira l’importance et l’impact produit par cette plate-forme numérique aux différents plans de la gestion pédagogique, administrative et financière du secteur en plus de l’ouverture d’un nouvel espace tout aussi important consacré aux parents pour le suivi et l’accompagnement de leurs enfants.

Une culture de proximité qui est développée par un tel système dont le mérite ajoutera t-il, revient en premier lieu à la ministre de l’Education nationale qui œuvre sans relâche, en dépit de toutes les résistances, pour aboutir à une telle réussite et des résultats dont nous cueillons déjà les premiers fruits dans la réalisation des grands objectifs de la réforme initiée par le Président de la République en 2002.

F. Zoghbi