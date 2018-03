La ministre de l’éducation nationale réunit les partenaires sociaux : Attachement au dialogue

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, réitère l’attachement de son département «à poursuivre l'adoption d'une politique de dialogue et de négociation avec les partenaires sociaux». Elle souligne également «la nécessité de veiller au respect de la charte de déontologie du secteur, et de s'attacher à l'objectif commun de la communauté de l'Éducation, à savoir parvenir à une école de qualité», indique un communiqué du ministère.

La même source fait savoir que la ministre avait reçu, samedi à Alger, au siège de son département, «les partenaires sociaux, en deux séances de travail suite à leur demande «. Lors de cette rencontre plusieurs points importants ont été examinés. Il a été précisé que la première séance de travail a réuni les syndicats de (UNPEF, SNAPEST, SATEF, SNTE et CELA), tandis que la deuxième a réuni les syndicats de (SNAPAP, FNTE, SNAPEP et SNCCOPEN). Parmi les points abordés lors de ces deux séances, l’on citera notamment « l'examen des préparations pour la rentrée du troisième trimestre de l'année scolaire en cours 2017/2018, outre la consultation lancée par le ministère de l'Education nationale concernant la date du déroulement des examens du Baccalauréat ainsi que l'évaluation de l'application de la charte de déontologie du secteur de l'Education nationale». Les parties réunies ont évoqué les questions de «l'organisation d'une journée parlementaire sur la référence nationale et de l'évaluation par le ministère de l'Education nationale». Les travaux ont porté également sur «la poursuite du travail des commissions œuvrant sur les dossiers suivants : les statuts, la fixation des quotas pédagogiques à la promotion, les œuvres sociales «mais aussi sur «l'examen et l'enrichissement des projets des résolutions relatives aux différents conseils au niveau des établissements de l'éducation dans le cadre d'une commission mixte et la constitution d'un groupe de travail chargé de proposer des thèmes de formation au profit des syndicalistes en coopération avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale».

Il est à noter, dans ce contexte que la ministre de l’Education nationale avait révélé le 18 mars dernier que l'avis majoritaire de reporter la date d'examen du baccalauréat, à la période comprise du 19 au 24 juin prochain, devait être soumis durant la même semaine, au Premier ministre et au Gouvernement. La ministre ­—et tout en rappelant que la préparation du BAC «commence, en réalité, dès la rentrée scolaire», avait cependant assuré que son département «a établi une adaptation et une régulation des horaires et des concepts principaux qui sont objets d'apprentissage dans les unités d'enseignement, et ce, sans toucher au contenu du programme». Claire, nette et précise, Mme Benghabrit a déclaré que «les sujets des épreuves du baccalauréat pour cette année seront tirés du programme scolaire et rassure que le programme scolaire sera exécuté dans les délais». Il faut savoir que, dans ce même cadre des préparatifs du BAC 2018, il a été procédé, le 21 mars dernier, à l’inauguration de l'Office national d'impression des sujets du baccalauréat à l'annexe de l'ONEC.

En cette occasion, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui— et après avoir félicité le secteur de l'Education nationale pour ce nouvel acquis, avait précisé que l’office dispose de toutes les conditions favorables, «d'autant qu'il répond à toutes les conditions sécuritaires, d'une part, et sociales d'autre part». M. Bedoui qui avait rappelé que «cette rénovation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à promouvoir le secteur de l'Education que le président de la République n'a eu de cesse d'évoquer dans ses instructions et orientations», a aussi mis l’accent sur le fait que «l'école est au cœur de tous les défis qui se posent au gouvernement dans sa quête de l'excellence».

Soraya Guemmouri