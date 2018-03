Stratégie nationale de l’environnement : Accompagner la transition

La Stratégie nationale de gestion intégrée et de valorisation des déchets à l’horizon 2035 (SNGID-2035) sera annoncée, en marge de la tenue du Salon international des énergies renouvelables. C’est ce qu’a annoncé la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati,

lors de son passage, hier matin, au Forum de la radio Chaîne I.Une stratégie globale qui vise, selon la ministre, essentiellement la réduction des déchets à la source, le développement de l’économie circulaire et de l’économie verte, et l’accompagnement de la transition par la mise en place de plans nationaux de mise en œuvre et des outils de suivi et d’évaluation efficaces.

Poursuivant dans le même ordre d’idées, la première responsable du secteur de l’Environnement a précisé que l’État n’a pas «lésiné sur les moyens», et a fourni de grands efforts en matière de protection de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie, des efforts traduits, 15 ans durant, par «l’investissement d’un montant de deux milliards de dollars, couvrant la réalisation de 1.200 projets, ayant permis de concrétiser, dans une très large mesure, le programme national d’actions pour l’environnement et le développement durable (PNAEDD)».

Mme Zerouati mettra en avant quelques chiffres, en indiquant que la politique gouvernementale a permis l’éradication de plus de 2.000 décharges sauvages, à l’échelle nationale, dont celle d’Oued Smar reconvertie en jardin urbain qui sera inauguré en avril prochain, la réalisation de 177 centres d’enfouissement technique des déchets ménagers et assimilés, et 38 autres pour les déchets inertes, la création de 47 EPIC et de 16 centres de tri des déchets ménagers, ainsi que 5 déchetteries.

La ministre de l’Environnement a saisi l’occasion pour s’étaler sur le nouvel événement de son secteur, à savoir la première édition du Salon de l'environnement et des énergies renouvelables qui s’ouvre aujourd’hui au palais des Expositions des Pins- Maritimes, «avec la participation d'une centaine d'entreprises, notamment étrangères», souligne Mme Zerouati.

L’objectif du Salon est de permettre à nos entreprises de côtoyer les sociétés internationales spécialisées dans le domaine, de bénéficier de leur expérience de longue date, mais aussi de parapher des accords de partenariat afin d’apporter le savoir-faire en Algérie et développer les métiers «verts». L'objectif est de faire connaître, entre autres, la stratégie de l'Algérie en matière des énergies renouvelables «off grid» (hors réseau) à l'horizon 2030, et d'étudier les opportunités de concrétiser des partenariats dans ce domaine. Lors de son passage à la radio, la ministre n’a pas cessé d’appeler les jeunes à s’impliquer et à investir dans «l’économie verte», pour contribuer au développement du modèle économique engagé par le pays en alternative aux hydrocarbures. «Les jeunes sont les plus aptes à se projeter dans cette économie verte qui exige peu de moyens, mais beaucoup d’enthousiasme pour développer les activités de collecte et de recyclage des déchets», a affirmé la ministre. La ministre a déclaré que la 1re édition du Prix du Président de la République de la «ville durable» pour l'année 2018 est prévue, lors de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, coïncidant avec le 25 octobre. «L’objectif escompté de ce prix est d'encourager la concurrence entre les différentes villes en vue d'instaurer la culture d'embellissement urbanistique et de loisirs, et de développer le sens urbanistique et environnemental chez les citoyens».



224 millions m2 d’espaces verts recensés en 2017



Selon la ministre, les espaces verts contribuent également à la promotion de la santé et le cadre de vie des citoyens, et à la préservation de l'équilibre écologique et environnemental.

En termes de chiffres, la ministre souligne qu’aujourd’hui 224 millions m2 d'espaces verts ont été recensés en 2017, ce qui représente une moyenne de 4 m2 d’espaces verts par citoyen. Mme Zerouati a indiqué qu'en dépit «des efforts consentis qui ont augmenté la superficie d'espaces verts de 1 m2 à 4 m2 pour chaque habitant, ceci reste en deçà de la moyenne internationale, soit 10 m2 pour chaque habitant».

Pour elle, la loi relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts visait essentiellement la promotion du cadre de vie urbain en œuvrant à les introduire dans tous les projets de construction afin de préserver l'équilibre écologique et environnementale ayant des répercussions positives sur la santé et la sérénité publiques.

Abordant le volet formation, Fatma-Zohra Zerouati a indiqué que son département accorde une grande importance à la ressource humaine et à la formation dans les domaines des énergies renouvelables et dans le recyclage des déchets et ordures ménagères au niveau des Centres d'enfouissement technique (CET). Sur le point de l’utilisation des énergies renouvelables, le membre du gouvernement précise que la politique des pouvoirs publics mise sur «l'intégration nationale pour l'instauration d'une industrie nationale des énergies renouvelables, permettant au pays d'atteindre son objectif de produire 27% de son mix énergétique à partir de ces énergies, d'ici 2040».

Et d’ajouter que «l’État est ouvert à toute proposition», mais il ne veut pas se «lancer dans une aventure». «On n'a pas besoin de faire du clé en main, la partie locale doit être intégrée dans ce genre de projet, c'est indiscutable», estime-t-elle.

À la question sur le travail de la police de l’environnement, la ministre a insisté sur le fait que cette dernière effectue, d’une façon efficace, sa mission, et un grand travail sur terrain est en train de se faire. «Depuis que je suis à la tête du département ministériel, 3.032 inspections ont été faites et 150 entreprises fermées, alors que 160 entreprises ont fait l’objet de poursuites judiciaires, ajoutez à cela 652 entreprises ont été destinataires d’un avis de fermeture. Des inspections quotidiennes sont effectuées, sans oublier les plaintes des citoyens qui sont prises en considération. Chaque plainte fait l’objet de l’ouverture d’une enquête», conclut Mme Zerouati.

Mohamed Mendaci