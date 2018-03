Prix des véhicules : « Lutter contre les spéculateurs »

La Fédération algérienne des consommateurs (FAC) estime que la «lutte contre les spéculateurs» fait partie des grandes actions à mener à l'effet de réguler les prix des véhicules neufs, a indiqué, hier à Oran, son président, Zaki Hariz. Pour la FAC, il est nécessaire de «lutter contre les spéculateurs et les intermédiaires illégaux qui exploitent la situation économique que connaît le marché des véhicules neufs en Algérie, et d'empêcher les intermédiaires de monopoliser la distribution sur le marché», a indiqué cette organisation nationale, dans un communiqué. Les spéculateurs et les intermédiaires illégaux causent «des préjudices considérables aux intérêts matériels et moraux des consommateurs qui affichent de jour en jour leur mécontentement à travers les plaintes que reçoivent les organisations représentant les consommateurs», a observé M. Hariz. Le président de la FAC en appelle également à l'intervention du gouvernement, pour la prise des mesures nécessaires, suggérant «le plafonnement des marges bénéficiaires ou des prix des véhicules jusqu’à la stabilisation du marché, en arrivant à un équilibre entre l’offre et la demande». La même organisation préconise encore de «permettre de manière temporaire aux consommateurs d’importer des véhicules de moins de trois ans», et ce «jusqu’au retour de l’équilibre offre-demande sur le marché». La FAC invite, en outre, les intervenants dans le montage des véhicules au «respect des cahiers des charges», à «augmenter la production et les taux d’intégration», afin de «garantir la transition de la phase d’importation vers la production locale sans charges supplémentaires à supporter par le consommateur». (APS)