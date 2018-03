Code de procédure pénale et protection des personnes physiques : Les deux projets présentés mercredi à l’APN

Le vote des deux projets de loi, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale et celui relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, aura lieu mercredi 28 mars à l’APN.

L'Assemblée populaire nationale avait repris ses travaux, faut-il le rappeler, mardi 20 mars, en séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi modifiant et complétant 1’ordonnance n° 66-155 portant Code de procédure pénale.

La programmation de cette séance intervient dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier des séances plénières, prévues du 20 mars au 5 avril, consacrées au débat et au vote de 5 projets de loi, ainsi qu'aux questions orales des députés aux représentants du gouvernement.

Le projet de loi relative à la protection des personnes physiques en matière de traitement des données personnelles a été présenté auparavant par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, devant la commission des affaires juridiques et administratives, qui avait précisé que l’élaboration de ce texte de loi s'inscrit dans la cadre de l'adaptation du dispositif législatif national aux évolutions enregistrées au niveau international et dans le cadre de l'application du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en matière de consécration des principes de la protection des droits de l'homme.

Pour ce qui est du projet de loi, modifiée et complétée, no 66-155, portant code de procédure pénale, aucun amendement n'a été introduit. Il a également examiné les questions déposées à son niveau (30 questions écrites et 30 orales). Les questions répondant aux conditions seront transmises au gouvernement. Enfin, le bureau a approuvé l'organisation d'une journée parlementaire de la commission des transports et des télécommunications, ainsi que la fiche technique d'une journée parlementaire proposée par la commission des finances et du budget, pour examiner «La finance islamique. Réalité et perspectives». Concernant le programme des prochains jours, cette instance a repris, hier, ses travaux en séance plénière consacrée au débat du projet de loi modifiant et complétant la loi no 09-03 relative à la Protection du consommateur et à la répression des fraudes. Quant aux journées d’aujourd’hui et demain, elles seront consacrées au débat du projet de loi modifiant et complétant la loi no 04-08 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, ainsi que du projet de loi fixant les règles applicables en matière d'apprentissage.

Mohamed Mendaci