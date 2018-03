Projet de loi relative à la protection du consommateur et répression de la fraude : Droit de rétractation et restrictions sur les produits importés

Le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, a présenté, hier à l’Assemblée populaire nationale, le projet relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, lors d’une séance plénière présidée par M. Saïd Bouhadja.

Le nouveau texte introduit un renvoi à la réglementation dans l'article 11, qui garantit ainsi une assise juridique à l'élaboration des spécificités et exigences applicables à certains produits, pour être une référence technique aux agents de contrôle. À ce propos, le ministre a précisé que les résultats des enquêtes effectuées par les services de contrôle ont révélé le non-conformité de certains produits alimentaires, principalement en matière de taux de plafonnement des ingrédients. Par ailleurs, le ministre du Commerce a indiqué, dans le cadre du contrôle aux frontières durant l'année 2016 et le 1er semestre de 2017, que sur un total de 1.874 produits importés, 95% n'étaient pas conformes aux normes d'étiquetage. Il a fait état également de l'encadrement des conditions et modalités d'application des dispositions de l'article 116 relatif au service après-vente, à travers l'introduction d'un alinéa définissant les modalités du service après-vente par voie réglementaire et l'institution de droit de rétractation, conformément aux normes internationales. Dans le cadre de la coordination intersectorielle pour lutter contre la contrefaçon, un nouvel article a été introduit qui prévoit des mesures conservatoires concernant les produits suspects, notamment pour les agents chargés du contrôle relevant de l'administration chargée du commerce, lesquels peuvent intervenir dans ce domaine. Le projet de loi prévoit, en outre, l'introduction de «la fermeture administrative de locaux», fixée à 30 jours, en vue de distinguer entre l'arrêt temporaire de l'activité, à l'effet d'éviter l'entrave des étapes de production par la fermeture administrative de l'entreprise et l'arrêt temporaire de l'activité, objet de la contravention qui est suffisant. L'article 19 du projet de loi, en cours d'examen, stipule que «tout produit offert au consommateur ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer un préjudice moral», et que «le consommateur bénéficie, dans le cadre des opérations de vente, d'un droit de rétractation sans paiement de frais supplémentaires. Le délai de rétractation et la liste des produits concernés sont arrêtés par voie réglementaire». Le droit de rétractation est le droit d'un consommateur d'annuler l'achat d'un produit ou d'un bien, même après sa livraison, et impose, par la même occasion, au commerçant ou au vendeur, de récupérer le produit et de restituer son prix au consommateur. Les délais de rétractation et les listes des produits concernés par cette mesure devraient être arrêtés par voie réglementaire, après d'adoption de la loi. Le texte prévoit également l’obligation d’étiquetage des produits qui sera remplacé par «l’obligation d’informer le consommateur».

Le projet de loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes comprend également des amendements et des adaptations de certains articles relatifs aux amendes. Par ailleurs, l’article 24 relatif au Conseil national pour la protection du consommateur prévoit la création d’un dispositif administrativement autonome pour la protection du consommateur, chargé de prendre les mesures et décisions et d’étudier les doléances relatives à la consommation dans divers secteurs.

Salima Ettouahria