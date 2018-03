Sonelgaz : Innovation et investissement

Le groupe Sonelgaz œuvre à s’ouvrir davantage sur l’innovation et l’investissement, a affirmé le président-directeur général (PDG) de cette entité, Mohamed Akrab. «Notre groupe entreprend et encourage toutes les initiatives de partenariat afin de s’ouvrir à l’investissement et à l’innovation dans tous les domaines énergétiques», a affirmé le responsable de Sonelgaz, lors d’une brève allocution à l’occasion de l’ouverture de conférence-exposition sur l’industrie pétrolière et gazière.

Dans ce cadre, M. Akrab a noté que de «grands efforts de développement» de son groupe tendent vers l’accroissement de ses capacités en termes d’ingénierie, de travaux et de réalisation, en rapport avec la création, l’exploitation et la maintenance des installations de Sonelgaz.

«Sonelgaz, qui se projette à diversifier ses atouts, tant au niveau national qu’à l’extérieur, continue à placer le principe de l’accès à l’énergie pour tous dans notre pays, comme priorité absolue», a-t-il affirmé. Il s’est félicité, à cette occasion, des acquis réalisés en la matière, tout en dressant un bilan faisant état d’un passage de production d’électricité de 6 GW à plus de 19 GW entre 2000 et 2017. Le nombre de clients a franchi les neuf millions et le taux de pénétration de gaz enregistre 60%, alors que la couverture en électricité est de 98%, a relevé le PDG du groupe Sonelgaz.