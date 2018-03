Sonatrach : Projet d’achat d’une raffinerie à l’étranger

Le président-directeur général de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, a révélé que la compagnie compte acheter une raffinerie à l’étranger. «Nous avons lancé un projet pour voir la possibilité d’acheter une raffinerie à l’étranger», à fait savoir le responsable du groupe Sonatrach dans une déclaration à l’APS, notant que le projet est en «stade des négociations», sans fournir d’autres détails.

«Ce projet nous permettra de faire d’énormes économies dans le cadre du raffinage des produits pétroliers et de raffiner nos propres produits pétroliers et maintenir davantage notre dynamique d’investissement à l’étranger», a-t-il soutenu.

Cette opération s’inscrit également, poursuit-il, dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe Sonatrach, visant le développement et la valorisation des ressources et le recours à la transformation du pétrole et du gaz au lieu de les vendre à l’état brut. A cet effet, M. Ould Kaddour prévoit l’achèvement de la réalisation de la raffinerie de Sidi R'zine (Alger) avant la fin de l’année en cours, mettant en relief l’importance de cet investissement pour consolider l’offre nationale en matière de produits raffinés et réduire la facture des importations.

Dans le même sens, le PDG de Sonatrach a annoncé la signature du contrat de lancement du projet de réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud dans les deux ou trois mois à venir, notant que l’appel d’offres est en cours et que son groupe commence à recevoir les propositions techniques. Pour le projet de la raffinerie de Tiaret, M. Ould Kaddour a informé que les dispositions relatives à ce projet n’ont pas été encore lancées, notant qu’un projet d’une raffinerie est un «lourd investissement», coûtant entre 2 et 5 milliards de dollars. Au sujet du cours actuel au marché pétrolier, le responsable de Sonatrach a tenu à rassurer quant à sa stabilité, estimant que cette amélioration des cours devra booster davantage les investissements à venir de la compagnie pétrolière nationale.

Sonatrach avait lancé un programme d’investissement pour 5 années avec une valeur de 50 milliards de dollars, en se basant sur un principe du cours du marché variant entre 50 à 55 dollars. Pour le déploiement du groupe à l’international, Sonatrach lance d’importantes opérations d’investissements au Niger, Mali, Tunisie, Pérou, Irak et autres pays, a-t-il fait savoir, signalant des négociations avec l’Egypte pour leur fournir du gaz de pétrole liquéfié (GPL).