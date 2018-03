Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures : 33 découvertes en 2017

Le PDG de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), M. Arezki Hocini, a indiqué que la nouvelle dynamique insufflée à l’agence en vue de répondre aux nouvelles exigences dictées par la mutation intervenue sur la scène de l’industrie pétrolière a porté ses premiers fruits avec la signature de contrats dont cinq portant recherches et exploitation d’hydrocarbures, conclus avec la compagnie nationale Sonatrach, deux autres concernant l’exploitation d’hydrocarbures, l’un avec les compagnies TOTAL et CEPSA sur le périmètre de Timimoun pour une production de 5mds de m3 de gaz par jour, et l’autre avec compagnie CEPSA sur le périmètre Rhourde et Khrouf pour une production de 24.000 bbI/j d’huile et 10.000 bbI/j de GPL.

M. Arezki a dévoilé aussi l’approbation de cinq plans de développement dont trois nouveaux et deux révisés pour un investissement de plus de 850 millions de dollars. Le même responsable a fait savoir, par ailleurs, que les contrats de recherches et d’exploitation, conclus entre ALNAFT et la compagnie nationale Sonatrach ont permis la réalisation de 33 découvertes durant l’année 2017. Dans le sillage des résultats obtenus grâce à la nouvelle stratégie adoptée par cette agence, M. Arezki a cité la certification ISO 9001 de la banque de données nationales d’ALNAFT. Cette certification, ajoute-il, représente l’aboutissement d’une démarche engagée qui a mobilisé toutes les compétences d’ALNAFT pour mettre en place un système de management de qualité.

M. Arezki est revenu longuement sur le rôle important de l’agence qu’il dirige, en tant qu’acteur dans le secteur national des hydrocarbures en charge, notamment, de la promotion et la valorisation des ressources énergétiques : «Nous avons œuvré et nous continuons à le faire en vue d’améliorer l’attractivité du domaine minier, non seulement par la mise en œuvre des mesures incitatives accordées par les dispositions légales en vigueur, mais également à travers des opportunités dont, je citerai la prospection et la prospection et la recherche dans les zones frontières, l’exploration des horizons profonds, des pièges stratigraphiques et mixtes sur les bassins matures, l’exploration dans le domaine offshore algérien, la récupération assistée sur les gisements matures, les formations de schiste et les formations compactes, l’évaluation et le développement des 270 découvertes réalisées durant les 10 dernières années dont le volume en réserves (prouvées et probables) avoisinent les 9 GbbIS pour les hydrocarbures liquides et 906 milliards m3 pour le gaz», a-t-il relevé.

Amel S.