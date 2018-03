Conférence-exposition à Oran sur l’industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord : Assurer l’attractivité

«La première mouture de la nouvelle loi sur les hydrocarbures sera connue vers le mois de juillet prochain», a affirmé, hier à Oran, le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, lors d’une conférence de presse tenue en marge de l’inauguration de la 8e Conférence nord-africaine du pétrole et du gaz (Napec), abritée au Centre des conventions d’Oran.

«Tous les pays producteurs des hydrocarbures ont révisé leurs lois de sorte qu’elles soient adaptées aux nouvelles donnes du marché», a-t-il assuré, estimant qu’il est impossible de continuer à gérer le secteur avec une loi élaborée pour un baril à 150 dollars, qui oscille actuellement entre 60 et 70 dollars. Dans son discours d’ouverture, il a indiqué que cette révision découle de la volonté de densifier la concertation avec les partenaires et de promouvoir la coopération sectorielle et privilégier les voies menant au développement durable et à une valorisation locale optimale des ressources.

L’objectif est aussi de «créer des richesses et de l’emploi et d’assurer la croissance tout en préservant les acquis sociaux de notre économie», dit-il. Il a aussi indiqué que son département mise, entre autres, sur la numérisation de tous les services inhérents au secteur pour lutter contre la bureaucratie.

En réponse à une question sur l’exploitation du gaz de schiste, il a indiqué que cette dernière n’interviendra pas avant 5 ou 10 ans.

M. Guitouni a rappelé les réalisations impulsées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ajoutant que les institutions ont été édifiées sur la base des principes de droit et d’indépendance du système judiciaire dans le respect de la libre entreprise, de la transparence dans la conduite des affaires et de la bonne gouvernance des entreprises, a déclaré le ministre. Il ajoute que la dynamique insufflée au secteur témoigne de la stabilité des institutions grâce aux réformes et compromis sociaux engagés.

M. Guitouni a mentionné que le programme présidentiel vise à conforter la stabilité du pays, enraciner une démocratie apaisée, poursuivre le développement et la croissance économiques tout en valorisant le capital humain et en confortant le progrès social.

Il a aussi indiqué que l’Algérie est un fournisseur fiable à l’international tout en assurant la couverture des besoins croissants du marché national sur le long terme, notamment par la fourniture de l’énergie pour le bien-être domestique mais aussi pour le développement économique et industriel. Le pays œuvre également à intensifier l’effort d’exploration, y compris au Nord et en offshore pour mettre en évidence de nouvelles réserves d’hydrocarbures permettant de couvrir, à long terme, les besoins du marché domestique en pleine croissance et renforcer une position d’acteur actif dans l’approvisionnement en hydrocarbures du marché énergétique mondial, principalement européen et asiatique, dit-il.

Le ministre a évoqué la nécessité d’intensifier l’exploration dans les bassins matures et dans ceux faiblement explorés sans omettre l’amélioration du taux de récupération et l’augmentation des capacités de raffinage et de stockage des produits pétroliers pour développer la pétrochimie et valoriser les produits issus du raffinage.

Cette manifestation, qui se poursuit jusqu'au 28 mars en cours, dédiée aux différentes activités de l’industrie pétrolière et gazière, connaît la participation d'une quarantaine de pays, avec la présence de grandes firmes pétrolières et énergétiques internationales, dont les deux compagnies algériennes, Sonatrach et Sonelgaz, aux côtés des groupes internationaux, comme Total, Repsol et Statoïl.

Les exposants sont venus, entre autres, de France, d’Espagne, de Turquie, des Emirats arabes unis, Iran, Inde, Chine, USA, Mali et Brésil. La dimension africaine du Salon est mise en avant également par la présence de compagnies pétrolières et organismes de gouvernements de la région, entre autres, de Tunisie, Libye, Mali, Mauritanie et du Niger. Le NAPEC a pour slogan, cette année, «Succès, Défis et Vision» qui trouve tout son sens eu égard à la conjoncture actuelle caractérisée par la chute des cours du pétrole dont l’impact pèse de tout son poids sur l'industrie du secteur de l'énergie, relèvent les organisateurs.

Amel Saher