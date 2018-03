Accidents de la circulation et routes coupées : La Protection civile sur le terrain

Les intempéries enregistrées ces derniers jours dans tout le nord du pays n’ont pas été sans causer des dégâts si on se fie au bilan dressé par les services de la protection civile. On compte en effet lors des dernières 48 heures plusieurs axes routiers coupés ou difficiles à la circulation suite au cumul de neige, dont trois routes nationales reliant Tizi-Ouzou et Bouira ont été, jusqu’à hier, impraticables, au niveau des communes de Beni Yenni et Ain El Hammam pour la première wilaya et les communes d’El Asnam, d’Aghbalou et de Saharidj pour la seconde. Il s’agit, selon la cellule de communication de la DGPC, de la RN 33 au lieu-dit Assoule Tikjda, la RN 15 au niveau du col Tirourda et la RN 30 au niveau du col Tizi N’koulal. Durant cette même période allant du 22 mars au 24 mars, les unités de la protection civile ont enregistré plus de 4.545 interventions dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire et autres extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. Comme toujours, les accidents de la circulation ont été tragiques, à plus forte raison avec le mauvais temps qui sévit. Les statistiques portent à ce propos sur 7 décès et 12 blessés qui ont été traités sur place puis évacués vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de Blida où deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur l’autoroute Est-Ouest A1. Deux autres victimes collatérales des intempéries sont à déplorer à El Tarf. Deux personnes, en quête de chaleur en cette période de froid, ont, en effet, péri asphyxiées à El Kala, suite à l’inhalation de monoxyde de carbone CO émanant d’un chauffage à l’intérieur d’une habitation, sise à la cité Djefal Torki. Outre ces deux cas, les éléments de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 37 personnes incommodées par les gaz de CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles, situés dans les wilayas d’El Tarf, Bouira, Blida, Tiaret, Biskra, Batna, Oum el Bouaghi. Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées dans un état jugé satisfaisant vers les établissements de santé. Il est à noter par ailleurs de nombreuses interventions de secours pour procéder à l’extinction de trois incendies urbains, à Adrar, Khenchela et Tindouf. Des incendies sinistres ayant malheureusement causé le décès d’une personne carbonisée dans la wilaya de Khenchela et ce, suite à un incendie qui s’est déclaré dans une habitation, sise à la cité Boudjelbana tandis qu’à Adrar, on compte 4 personnes atteintes de blessures légères, suite à un incendie qui s’est déclaré dans une maison au lieu-dit Ksar Bahao, dans la commune de Talmine.

S. A. M.