Ouest et Centre-Est : Fréquentes pluies

De fréquentes pluies, accompagnées parfois d’orages et de grêles, ont affecté hier les wilayas de l’Ouest et du Centre-Est. Les wilayas concernées sont Mostaganem, Relizane, Chlef et Tissemsilt, ajoutant que la validité du BMS s’étale jusqu’à aujourd’hui à 12h. Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 30 mm durant la validité. Concernant les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa et Jijel, ainsi que le nord de Bouira et le nord de Sétif, le même BMS précise que sa validité s’étale jusqu’à aujourd’hui à 15h. Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm durant la validité, avec des rafales de vent sous orages.