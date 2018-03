Alimentation en eau potable à Béjaïa : Un programme ambitieux

La célébration de la Journée mondiale de l’eau, qui coïncide avec le 22 mars de chaque année, a été abritée, cette année, par la wilaya de Béjaïa, en présence de MM. El-Hadj Belkateb et Kamel Eddine Belatrech, respectivement secrétaire général du ministère des Ressources en eau, et secrétaire général du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables.

Accompagné du wali, Mohamed Hattab, du président de l’APW, des cadres des deux départements ministériels et des autorités de la wilaya, les hôtes de la wilaya ont visité, au siège de la maison de la culture, les stands d’exposition de matériels et équipements du secteur des ressources en eau avant que le secrétaire général du ministère des Ressources en eau procède à la cérémonie d’ouverture de la journée mondiale de l’Eau sur le thème «L’eau : la réponse est dans la nature» suivi d’une conférence et de la présentation du livre d’art «Le patrimoine de l’eau en Algérie», par AREA-ED de Tipasa. La délégation s’est rendu ensuite dans la commune de Toudja pour visiter la source et le musée de l’Eau (Akham wamen). En effet, d’après les études établies sur «Akham wamen», ou le musée de l'Eau de Toudja, plusieurs éléments importants lient l'eau à Toudja. Il y a bien sûr la célèbre source. Mais, il y a également l'aqueduc et un savoir-faire séculier (encore perceptible à travers les vestiges d'innombrables moulins à eau). Mondialement connu pour avoir fourni une très précieuse documentation épigraphique, l’aqueduc de Saldae (Toudja) est l’un des monuments antiques les plus intéressants de la Circonscription archéologique de Bejaia. Initié en août 2008, le projet "Usage de l'eau à Toudja : valorisation et mise à contribution des savoir-faire locaux» a permis de définir des axes importants à savoir la conservation et la mise en valeur du site archéologique de l'aqueduc de Saldae (Toudja), la création du musée de l'Eau, grâce notamment à l'aménagement d'Akham wamen (la maison de l'eau), à la reconstitution d'un moulin à eau et au dégagement d'un itinéraire reliant différents sites : la source de Toudja, la chute d'eau…

Autre point important, l’intégration du site archéologique (de l'aqueduc de Toudja) dans une dynamique économique de développement durable. Il s'agira de lui conférer une dimension stratégique dans les projections futures de développement de la commune de Toudja. Au cours de cette visite, le wali de Bejaia a souligné que «la wilaya a bénéficié en un seul exercice d'une enveloppe financière estimée à 36 milliards de dinars pour prendre en charge des projets d'alimentation en eau potable au profit des communes lésées. Un projet de réalisation d’une station de dessalement de l'eau de mer est octroyé également pour notre wilaya afin d'assurer une sécurité en matière d'alimentation en eau. Un programme très ambitieux qui est en cours de réalisation et qui permettra d’assurer une alimentation quotidienne en H24 pour les commune de la wilaya de Bejaia».

Le secrétaire général du ministère des Ressources en eau a rassuré le wali que toutes les propositions présentées par la wilaya, lors des différentes réunions tenues au ministère des Ressources en eau seront prises en charge pour assurer une meilleure alimentation en eau potable pour les communes de la wilaya dont le secteur a bénéficié d’une enveloppe financière importante de 37 milliards de dinars et une station de dessalement pour sécuriser la wilaya en eau potable.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l’Environnement a annoncé que la décharge de Boulimat sera éradiquée, suite au rapport alarmant présenté par le wali sur le secteur de l’environnement à Bejaia et dont cette décharge à ciel ouvert avec ses fumées et ses odeurs nauséabondes, a défiguré la zone touristique de la côte ouest avec sa façade donnant sur le Méditerranée. Le ministère de l’Environnement a dégagé une enveloppe financière estimée à 80 milliards de dinars pour la concrétisation de cette opération.

M. Laouer