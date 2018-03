Face aux menaces terroristes : Le président Bouteflika exprime à son homologue français la solidarité et la coopération actives de l’Algérie

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à son homologue français, Emmanuel Macron, suite à la prise d'otages survenue vendredi en France, dans lequel il a exprimé la condamnation vigoureuse par l'Algérie de cet attentat et «sa solidarité et sa coopération actives face aux menaces et crimes terroristes». «C'est avec une profonde indignation que j'ai appris la prise d'otages terroriste qui a frappé la localité de Trèbes, faisant des victimes parmi la population et les forces de sécurité, dont un officier de la gendarmerie qui s'est distingué par son héroïsme et son sacrifice avec lesquels il a sauvé la vie d'un otage», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «L'Algérie condamne vigoureusement ce crime lâche qui vient malheureusement rappeler à toute la communauté internationale que le fléau du terrorisme exige une réponse mondiale et solidaire sous l'égide des Nations unies», a souligné le Chef de l'Etat, ajoutant que «l'Algérie assure la France amie de sa solidarité et de sa coopération actives face aux menaces et crimes terroristes». «En cette pénible circonstance, je voudrais vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos plus sincères condoléances à vous-même, aux familles des victimes et à tout le peuple français», a indiqué le Président Bouteflika.

MAE : « L’Algérie condamne avec vigueur »

L’Algérie a condamné «avec vigueur», hier, l’attentat terroriste perpétré vendredi dans le sud de la France, faisant des victimes parmi la population et les forces de sécurité, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). L’Algérie «condamne avec vigueur cet indigne acte terroriste, et adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et à tout le peuple français, comme elle exprime sa solidarité et sa compassion avec la France et son peuple ami», ajoute la même source. «À partir de sa douloureuse expérience, l’Algérie est convaincue que la lutte contre le terrorisme nécessite l’union des efforts de la communauté internationale, ainsi que sa solidarité afin de mettre terme au terrorisme et d’éliminer ses causes.» Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à son homologue français, Emmanuel Macron, suite à l’attentat terroriste survenu à Trèbes, dans lequel il a exprimé la solidarité et la coopération actives de l’Algérie face aux menaces et crimes terroristes.

