M. Messahel à Belgrade : Nouvel élan aux relations bilatérales

L’entretien a porté essentiellement sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué le référent historique des liens algéro-serbes qui doit inspirer le développement des liens de coopération entre les deux pays. Elles ont également souligné la nécessité d'explorer ensemble toutes les possibilités de coopération qui s'offrent de part et d'autre en vue de rehausser le niveau des échanges économiques et commerciaux. À ce titre, le Premier ministre serbe a exprimé particulièrement sa «satisfaction quant à la qualité de la coopération militaire entre les deux pays» et le souhait de voir «cette coopération renforcée et diversifiée davantage». M. Messahel a évoqué, lors de cette rencontre, les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble dans le cadre des efforts internationaux visant à faire face à ces menaces. Elles ont également réitéré leur engagement à travailler de concert pour la promotion des valeurs du vivre-ensemble, notamment sur la base de la résolution de l'Assemblée Générale, initiée par les Nations unies et faisant du 16 mai, «Journée internationale du Vivre-ensemble».

M. Messahel s'est entretenu avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de ce pays, Ivica Dacic. Les deux ministres ont d'emblée évoqué le mémoire du Cameraman serbe de la Révolution algérienne Steva Labudovic, décédé en novembre dernier, qui symbolise les liens historiques entre les deux pays. Ils ont, par la suite, procédé à une «évaluation d'ensemble» de l’état des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, en se félicitant de la «qualité» des relations d’amitié et de coopération algéro-serbes. Ils se sont, dans ce cadre, félicités des résultats de la dernière session de la commission militaire chargée du suivi de la coopération en matière de défense. S'agissant de la coopération économique, MM. Messahel et Dacic ont souligné «l'importance de donner aux relations entre les deux pays, un nouvel élan pour les hisser au niveau des potentialités et des opportunités multiples qu'offrent les marchés algérien et serbe, dans divers domaines, notamment les secteurs de l’énergie, de l'agriculture, du tourisme et du transport aérien». Ils ont, à ce titre, mis en relief la nécessité d'actualiser le cadre juridique de la coopération bilatérale et d'accélérer la finalisation des projets d'accords en instance afin de pouvoir les signer, à l'occasion de la prochaine session de la Commission mixte qui se tiendra prochainement à Alger. Abordant les situations de crises et de conflits, MM. Messahel et Dacic ont échangé les vues et les analyses des deux pays sur la situation au Mali, au Sahel, en Libye et en Syrie. Sur ces questions, M. Messahel a réitéré la position de l’Algérie en faveur de «solutions politiques basées sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, sans ingérence extérieure et dans le respect de la volonté des peuples et de la souveraineté et de l'intégrité des États».

Concernant le Sahara occidental, le ministre Messahel a réitéré la position de l’Algérie sur cette question, «qui s’inscrit en droite ligne de la légalité internationale et des résolutions pertinentes des Nations unies», en rappelant que le territoire du Sahara occidental est un territoire inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes attendant leur décolonisation par l'exercice du peuple du Sahara occidental de son droit «inaliénable» à l'autodétermination.

Il a également informé son interlocuteur des décisions pertinentes de l’Union africaine, notamment celle de janvier 2018, qui appellent les deux parties, le Maroc et la République Arabe Sahraouie Démocratique, au dialogue direct pour trouver une solution au conflit. Pour ce qui est des défis auxquels est confrontée la communauté internationale, MM. Messahel et Dacic ont évoqué les questions liées à la déradicalisation, à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que la migration clandestine. M. Messahel a partagé, avec son homologue serbe, l'expérience algérienne en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme, en mettant un accent particulier sur l'ensemble des mesures prises depuis des années, pour promouvoir les valeurs du dialogue, de la réconciliation et du vivre-ensemble. Sur cette dernière question importante, il a informé le ministre serbe de la résolution initiée par l'Algérie au niveau de l'Assemblée Générale des Nations unies, qui fait du 16 mai de chaque année, la Journée internationale du vivre-ensemble en paix. Au terme des entretiens, les deux ministres ont procédé à la signature d'un Mémorandum d'entente dans le domaine de l'environnement et du développement durable, et les énergies renouvelables, ainsi qu’un programme de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports couvrant la période 2018-2020.

M. Messahel s’est entretenu avec le ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications, M. Rasim Ljajic. Les deux parties ont souligné l’importance de travailler davantage pour identifier les domaines de coopération porteurs, à même d’intensifier les échanges commerciaux et les flux d’investissements entre les deux pays, lesquels restent en deçà des potentialités.

Le secteur du Tourisme a également constitué un axe des échanges entre les deux ministres qui ont réitéré «l’engagement à poursuivre les efforts visant à développer la coopération».

MM. Messahel et Ljajic ont abordé les questions liées au cadre juridique de ces actions, exprimant leur «volonté partagée à accélérer le processus de finalisation des accords en vue de leur signature, lors de la prochaine session de la Commission mixte qui se tiendra prochainement à Alger».

M. Messahel s'est également entretenu avec le ministre du Travail, de l'Emploi, des Affaires sociales et des Vétérans, Zoran Djordjevic. L'entretien a porté essentiellement sur les voies et moyens «à même de renforcer la coopération entre l’Algérie et la Serbie dans le domaine des Affaires sociales, notamment à travers l'établissement d'un cadre juridique permettant d’encadrer cette coopération».

À cet égard, les deux parties ont réaffirmé leur «engagement» en vue «d'accélérer» la finalisation des accords en négociation entre les deux parties. Les deux ministres ont mis l'accent, à cette occasion, sur «l'héritage historique commun que partagent l'Algérie et la Serbie et qui remonte à la Révolution algérienne, et qui devra être partagé avec les générations jeunes, en vue de maintenir et de renforcer les liens d’amitié entre les peuples des deux pays».



Rencontre avec des membres de la communauté nationale



M. Messahel a aussi rencontré des membres de la communauté nationale établie dans ce pays, indique un communiqué de son département ministériel. Cette rencontre a été largement saluée par les membres de la communauté «qui ont pu s’exprimer sur leurs attentes et leurs préoccupations», précise la même source. M. Messahel a souligné l'«attention particulière que porte le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l’endroit de la communauté nationale à l’étranger, comme il a rappelé, en détail, les mesures décidées par le Chef de l’État, en vue de répondre à ses préoccupations et à ses attentes». Les membres de la communauté nationale en Bulgarie présents à cette rencontre ont exprimé «leur appréciation pour cette initiative, ainsi que pour les efforts consentis par le gouvernement algérien pour la prise en charge de leurs attentes». Ils ont également exprimé leur «engagement à participer activement au développement de leur pays et au renforcement des liens d’amitié et de solidarité entre les peuples algérien et bulgare».

À l’endroit des amis bulgares de l’Algérie, M. Messahel a «rendu hommage au soutien que le peuple bulgare a apporté à la lutte du peuple algérien pour son indépendance et à la participation active des volontaires bulgares qui ont accompagné la jeune République algérienne, après son indépendance, à l’édification de l’État».

«Cette relation historique entre les deux peuples doit inspirer une relation rénovée entre la Bulgarie et l’Algérie, basée sur les mutations profondes et similaires qu’ont connues les deux pays, ces dernières années», a noté le ministre des Affaires étrangères.

---------------//////////////////////

Soutien au processus onusien au Sahara occidental

Le ministre serbe des Affaires étrangères de la Serbie, Ivica Dacic, a réaffirmé la position de son pays sur la question du Sahara occidental, soulignant que «la Serbie n’a jamais changé sa position sur cette question». Intervenant, à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée conjointement avec M. Messahel, M. Ivica Dacic a réitéré l’attachement de la Serbie à la légalité internationale, et soutient les efforts des Nations unies pour la résolution du conflit du Sahara occidental, sur la base du dialogue entre les deux parties et sans conditions préalables.