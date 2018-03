Parti des Travailleurs : « Conforter les acquis sociaux »

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a plaidé, hier à Alger, pour la préservation des acquis sociaux du peuple remportés depuis des années, à l'instar de la gratuité de l'enseignement et des soins, exhortant les autorités publiques à consacrer ces droits en mettant fin à toute pratique «abjecte» ciblant ces deux secteurs. Dans son allocution, à l'ouverture de la réunion du bureau de la wilaya d'Alger, en prévision de la tenue de l'assemblée générale, Mme Hanoune a exhorté les autorités publiques «à préserver les acquis du peuple dans les domaines de l'enseignement et de la santé», en mettant fin aux pratiques «abjectes» ciblant ces deux secteurs.

La secrétaire générale du PT s'est dit inquiète d'un «éventuel abandon par l'État de la gratuité de l'enseignement, suite à l'accréditation de 9 établissements universitaires privés», et du sort des hôpitaux publics «en état de dégradation», suite à la grève des médecins résidents.

Estimant que le système LMD a prouvé son échec, au regard du niveau d'enseignement actuel de l'université, Mme Hanoune a mis l'accent sur l'importance de prendre en charge l'enseignement supérieur. Elle a affirmé, en outre, que sa formation «défend, de façon inconditionnelle, le droit à la grève et à l'activité syndicale», dénonçant «la privation de ces droits et le recours à la justice».

L'Assemblée constituante demeure «la seule solution aux problèmes auxquels le pays est confronté», a-t-elle poursuivi, rappelant la campagne nationale de collecte des signatures dans le cadre de la lettre adressée au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour lui demander de convoquer des élections pour une Constituante qui constitue la seule issue politique pour sortir de la crise.