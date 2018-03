PRA : « Renforcement de l’exercice démocratique »

Le Parti du renouveau algérien (PRA) a appelé, hier à Alger, au renforcement de l'exercice démocratique et au respect des libertés individuelles et collectives, pour réaliser la croissance économique et préserver la stabilité et l'unité territoriales de l'Algérie. Dans une allocution, lors d'une conférence consacrée à la présentation des activités du parti lors de la précédente période, le membre du bureau national chargé des relations extérieures au PRA, Youcef Belhamel, a mis en avant «l'importance du renforcement de l'exercice démocratique et du respect des libertés individuelles et collectives, pour réaliser la croissance économique, préserver la stabilité et l'unité territoriales, et promouvoir la solidarité dans la société». Le responsable a appelé les acteurs politiques et la société civile à «œuvrer au renforcement et à la consécration du véritable exercice démocratique au service des intérêts supérieurs de la patrie», insistant sur «l'amélioration du niveau de l'université et la lutte contre la bureaucratie et la corruption». Au volet social, M. Belhamel a plaidé pour l'élaboration de plans de développement clairs en adéquation avec les aspirations des citoyens, soulignant que «le dialogue constructif avec toutes les parties concernées est la seule voie menant à des solutions efficientes aux revendications des enseignants et des médecins en grève». Il a, par ailleurs, insisté sur l'importance du développement local et de la lutte contre le chômage et la crise du logement, appelant, entre autres, à réaliser la justice sociale, à revoir les salaires et à relancer les crédits à la consommation.