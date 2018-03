FNA : « resserrer les rangs et servir le pays »

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé, hier à Sidi Bel-Abbès, les militants de son parti à renforcer les rangs et à participer de manière effective au service et à l’édification du pays. M. Touati a exhorté les cadres de son parti et des sympathisants, lors d’un congrès régional des wilayas de l’Ouest, à «s’accrocher aux principes de la Déclaration du 1er Novembre et à valoriser l’esprit de patriotisme» entre les citoyens et les sympathisants de sa formation politique, ainsi que la sauvegarde des acquis des martyrs et la préservation de la stabilité et le développement du pays. «Nous considérons la Déclaration du 1er Novembre comme référence pour le recouvrement de la souveraineté nationale et l’édification de l’avenir», a-t-il déclaré, ajoutant que «nous devons comprendre la signification de l’indépendance pour arriver au principe de l’Algérie pour tous les Algériens». Moussa Touati a souligné que sa formation politique œuvre à consacrer le droit de chaque citoyen, à travers le «partage de tout ce qui peut être partagé comme richesses de ce pays, afin de vivre dans la dignité et les principes et valeurs de Novembre, stipulant l’édification d’un État social et démocratique». Le président du FNA a rappelé les principes de sa formation politique qui ne sont pas basés, a-t-il dit, sur «la course aux postes» dans les différentes Assemblées populaires communales, de wilaya et nationales, «mais œuvre pour le service du pays et l’édification d’un avenir prospère de l’Algérie, garantissant la justice sociale et l’égalité». Cette rencontre, qui a eu pour théâtre la salle Adda-Boudjellal de la ville de Sidi Bel-Abbès, a été organisée dans le but de discuter de nombreux sujets et dossiers actuels, ainsi que le choix de représentants, pour participer au 4e congrès du FNA prévu en mai prochain.